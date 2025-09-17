هماهنگی برای بهبود سرویس مدارس در سال جدید
در دومین نشست معاونین هماهنگی امور عمرانی استانداریهای کشور، گسترش استفاده از سوخت مشتق از زباله (RDF)، تولید کود کمپوست، تأمین مالی بازسازی مناطق، ارزیابی معاونتهای عمرانی استانداری ها، سرویس مدارس، توسعه حملونقل عمومی و محلهمحوری بهعنوان رویکردی برای تقویت هویت محلی و بهبود کیفیت زندگی شهری بررسی شد.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در این نشست، از برنامههای جدیدی برای مدیریت پسماند، تولید انرژی و بازسازی زیرساختها در ۱۴ استان کشور خبر داد.
نصرتی طرح تولید سوخت مشتق از زباله (RDF) را از راهکارهای کاهش مشکلات کمبود گاز در ششماهه دوم سال دانست و افزود: براساس مصوبات دومین جلسه ستاد بازسازی، این طرح در ۱۸ شهر دارای خطوط تفکیک زباله، قابلیت اجرایی شدن و تولید روزانه ۹۷۰۰ تن RDF را دارد.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، گفت: پروژه RDF در شهر کرمانشاه بهصورت آزمایشی و با موفقیت اجرا شده و نتایج آن در کارخانه سیمان این شهر رضایتبخش بوده است. در صورت تحقق کامل این طرح، میتوان معادل ۴.۷ میلیون متر مکعب گاز سوخت جایگزین تولید کرد.
معاون وزیر کشور تأکید کرد: این طرح علاوه بر کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، با مدیریت حجم عظیم زبالههای روزانه (حدود ۵۵ هزار تن در کشور)، تهدید زیستمحیطی را به فرصت اقتصادی تبدیل میکند.
معاون عمرانی وزیر کشور در ادامه به طرح تولید کود کمپوست اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف تولید سالانه ۱.۵ میلیون تن کود کمپوست، میتواند از خروج ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات کودهای شیمیایی جلوگیری کند؛ در سال ۱۴۰۱، کشور به ۸۰۰ هزار تن کود شیمیایی و عالی نیاز داشت که با تولید داخلی کود کمپوست، این نیاز برطرف میشود و امکان صادرات نیز فراهم خواهد شد.
معاون عمرانی وزیر کشور اظهار داشت: این طرح، که به تأیید کارگروه ملی مدیریت پسماندها با مسئولیت دکتر قائمپناه معاون اجرایی رئیس جمهور رسیده، با امضای وزیر بهصورت لایحه به دولت ارائه شده است؛ کود کمپوست علاوه بر جلوگیری از خروج ارز، به شهرداریها امکان درآمدزایی از زبالهها را میدهد و ۱۵ درصد از زبالههای روزانه را به محصولی باارزش تبدیل میکند.
در موضوع بازسازی زیرساختها، نصرتی اعلام کرد که ستاد بازسازی با تخصیص بودجه اولیه یک همت برای ۱۴ استان (بهاستثنای تهران) و تعهد سازمان برنامه و بودجه برای تزریق تا سقف ۴.۵ همت، برنامههای بازسازی را تسریع میکند.
وی با بیان اینکه این منابع با هماهنگی دیوان محاسبات و بنیاد مسکن هزینه خواهد شد گفت: سازمان برنامه و بودجه موظف شده است در صورت کمبود منابع، تأمین مالی لازم را انجام دهد تا پروژههای بازسازی بهطور کامل به اتمام برسند.
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، درباره موضوع حملونقل عمومی گفت: انتشار اوراق به ارزش ۶ همت برای خرید اتوبوس نهایی شده و منابع در حساب بانک عامل قرار گرفته است. همچنین جلسهای با حضور شهرداران و معاونان مرتبط برگزار شد تا این منابع با ترکیبی از تسهیلات به ۱۲ همت افزایش یابد. این بودجه برای خرید تجمیعی اتوبوس در ۲۷ شهر استفاده خواهد شد.
نصرتی اعلام کرد: پیشپرداخت ۳۳۰ میلیون دلاری برای خرید ۱۷۷۰ واگن هم با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه انجام شده است؛ همچنین از منابع ارزی برای خرید اتوبوس، آمبولانس و ماشینهای آتشنشانی استفاده خواهد شد. این طرحها با هدف رفع مشکلات حملونقل عمومی و بهبود خدمات شهری اجرا میشوند.
معاون وزیر کشور درباره موضوع محلهمحوری اظهار کرد: این رویکرد به دنبال بازگرداندن هویت و حس تعلق به محلات، بهویژه در کلانشهرها مانند تهران است؛ محلهمحوری با ایجاد دسترسی آسان به هفت کاربری اصلی (مانند خدمات عمومی، فضای سبز و مراکز فرهنگی) در شعاع ۱۲۵۰ متری محلات، کیفیت زندگی شهری را بهبود میبخشد.
نصرتی افزود: در این طرح مناسبسازی محیط برای معلولان و عابران پیاده نیز مورد توجه قرار گرفته تا شهرها برای همه اقشار قابل دسترستر شوند.
معاون عمرانی وزیر کشور در پایان این نشت در مصاحبه با خبرنگار مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را یکی از مطالبات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور اعلام کرد و گفت: در این خصوص به جمعبندی رسیدیم که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ خواهد شد.
نصرتی درباره سرویسهای مدارس هم گفت: با توجه به نزدیکی مهر و آغاز سال تحصیلی هماهنگیهای لازم با وزارت آموزش و پرورش صورت گرفت؛ امیدواریم مهر امسال در زمینه سرویس مدارس متفاوت از سالهای گذشته باشد.
معاون وزیر کشور در مورد ارزیابی و رتبهبندی دستگاههای اجرایی از ۱۹ وزارتخانه در استانها که پایان مهر صورت میگیرد گفت: معاونان عمرانی استانداریها با ۱۴ شاخص مورد نظر رئیس جمهور محترم و وزیر کشور ارزیابی خواهند شد.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور، در این نشست از ۱۰ عنوان کتاب مرتبط با حوزه مدیریت شهری و روستایی رونمایی شد.