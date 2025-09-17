خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد

عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
کد خبر : 1687388
لینک کوتاه کپی شد.

با حکم معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل معاونت خدمات شهری شهرداری تهران، داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، طی حکمی عباسعلی نوبخت را به‌عنوان سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران منصوب کرد.

عباسعلی نوبخت، دارای دکتری مهندسی منابع از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی است. او پیش‌تر مسئولیت‌هایی چون معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و معاونت امور جنگل سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور را بر عهده داشته است.

گفتنی است؛ با حکم شهردار تهران، علی‌محمد مختاری، مدیرعامل پیشین سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران نیز به‌عنوان مشاور شهردار در امور بوستان‌ها منصوب شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی