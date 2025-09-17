وزیر علوم بر بکارگیری نیروگاههای خورشیدی در دانشگاهها تاکید کرد
سومین نشست شورای راهبری مدیریت سبز ستاد وزارت علوم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مشاور وزیر درامور برنامهریزی، مدیرکل طرحهای عمرانی وزارت علوم، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت عتف، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و سایر اعضای این شورا برگزار شد.
به گزارش ایلنا، در این جلسه که با حضور سعید سمنانیان، مشاور وزیر درامور برنامهریزی، مهندس مهدی اکبرپور، مدیرکل طرحهای عمرانی و دبیرجلسه، مهندس بابک دلفانی، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت عتف، دکتر یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محسن ناصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر حامد امیری رئیس گروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم برگزار شد، دکتر سیمایی بر اهمیت بهینهسازی انرژی در دانشگاهها تاکید کرد و خواستار بررسی دقیق و ارئه راهحلهای کاربردی برای مدیریت و مصرف بهینه انرژی در دانشگاهها شد.
حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای شورای مدیریت سبز دانشگاهها، در ابتدای جلسه، موضوع ناترازی انرژی را تشریح و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس اکبرپور، مدیرکل طرحهای عمرانی وزارت علوم و دبیراین جلسه نیز در ادامه، اقدامات صورت گرفته در راستای مصوبات جلسه پیشین را که شامل گزارش شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاهها، بررسی ظرفیت نیروگاههای دانشگاهها، انعکاس اطلاعات درختکاری و ممیزی و کاهش مصرف در دانشگاهها است را ارائه کرد.