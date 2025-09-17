خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر علوم بر بکارگیری نیروگاه‌های خورشیدی در دانشگاه‌ها تاکید کرد

وزیر علوم بر بکارگیری نیروگاه‌های خورشیدی در دانشگاه‌ها تاکید کرد
کد خبر : 1687350
لینک کوتاه کپی شد.

سومین نشست شورای راهبری مدیریت سبز ستاد وزارت علوم با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، مشاور وزیر درامور برنامه‌ریزی، مدیرکل طرح‌های عمرانی وزارت علوم، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت عتف، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و سایر اعضای این شورا برگزار شد.

به گزارش ایلنا، در این جلسه که با حضور سعید سمنانیان، مشاور وزیر درامور برنامه‌ریزی، مهندس مهدی اکبرپور، مدیرکل طرح‌های عمرانی و دبیرجلسه، مهندس بابک دلفانی، مدیرکل امور اداری و پشتیبانی وزارت عتف، دکتر یوسف حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس، دکتر محسن ناصری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر حامد امیری رئیس گروه راهبری مدیریت سبز وزارت علوم برگزار شد، دکتر سیمایی بر اهمیت بهینه‌سازی انرژی در دانشگاه‌ها تاکید کرد و خواستار بررسی دقیق و ارئه راه‌حل‌های کاربردی برای مدیریت و مصرف بهینه انرژی در دانشگاه‌ها شد.

حجت، رئیس دانشگاه تربیت مدرس و از اعضای شورای مدیریت سبز دانشگاه‌ها، در ابتدای جلسه، موضوع ناترازی انرژی را تشریح و پیشنهاداتی در این زمینه مطرح داد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مهندس اکبرپور، مدیرکل طرح‌های عمرانی وزارت علوم و دبیراین جلسه نیز در ادامه، اقدامات صورت گرفته در راستای مصوبات جلسه پیشین را که شامل گزارش شورای راهبری مدیریت سبز در دانشگاه‌ها، بررسی ظرفیت نیروگاه‌های دانشگاه‌ها، انعکاس اطلاعات درختکاری و ممیزی و کاهش مصرف در دانشگاه‌ها است را ارائه کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی