معرفی ۹۴۱ طرح عمرانی برای مشارکت خیران در ساخت
سازمان برنامه و بودجه کشور در قالب قانون برنامه هفتم پیشرفت، ۹۴۱ طرح عمرانی دارای ظرفیت مشارکت را برای بهرهگیری از مشارکت خیّران با اعتبار ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان معرفی کرد.
به گزارش ایلنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، با توجه به وجود طرحهای عمرانی نیمهتمام در کشور، جدول مشخصات تعداد ۹۴۱ پروژه دارای ظرفیت مشارکت برای بهرهگیری از مشارکت خیّران، در قالب بند (خ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت و آییننامه و دستورالعمل اجرایی بند یادشده، با اعتباری بالغ بر ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان در وبگاه این سازمان بارگذاری شده است.
در صورتی که خیّران تمایل به مشارکت در تکمیل طرحهای نیمهتمام داشته باشند، میتوانند پس از انتخاب طرح به دستگاه اجرایی مربوط به آن مراجعه کنند تا در قالب تفاهمنامه مشترک همکاری، شرایط برای بهرهگیری از کمک آنها فراهم شود.
مشارکت خیّران در تکمیل فضاهای آموزشی و بهداشتی
در حال حاضر نیز طرحهایی وجود دارد که خیرّان در پروژههای مختلف آنها مشارکت داشته یا دارند که مهمترین آنها شامل کمک به تکمیل فضاهای آموزشی و کمک آموزشی نیمهتمام (تا ۴ هزار مترمربع) در دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی که ۵۰ درصد اعتبار آن توسط خیّران تامین شده باشد؛ کمک به تکمیل فضاهای پژوهشی (تا ۲ هزار متر مربع) که حداقل ۵۰ درصد اعتبار آنها از سایر منابع یا خیّران تامین شده باشد (حوزه آموزش عالی)؛ تکمیل فضاهای آموزشی نیمهتمام که ۵۰ درصد آن توسط خیّران تامین شده باشد (حوزه آموزش و پرورش) و احداث و تکمیل بیمارستانهای مختلف (حوزه سلامت) است.
سازمان برنامه و بودجه کشور تعداد کل طرحهای عمرانی نیمهتمام ملی را ۱۸۸۰ طرح اعلام کرد که با توجه به اعتبار سالهای بعد طرحها در قانون بودجه امسال، برای خاتمه آنها به اعتباری در حدود چهار هزار میلیارد تومان (۴ هزار همت) نیاز است.
تعداد طرحهای نیمهتمام استانی نیز افزون بر ۵۵۰۰ طرح است که با توجه به برآوردها، برای خاتمه آنها به اعتباری در حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان (۴۰۰ همت) نیاز است. این اعتبار به قیمت امروز بوده و با گذشت زمان (با توجه به افزایش قیمت کالا و خدمات مورد استفاده در تکمیل طرحهای عمرانی)، مبلغ مورد نیاز برای خاتمه طرحها افزایش مییابد.