به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی، وی اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۰۰ امروز، تردد تمامی وسایل نقلیه از مسیر شمال به جنوب محور کرج – چالوس ممنوع خواهد بود. همچنین از ساعت ۱۷:۰۰ تا پایان تخلیه بار ترافیکی، مسیر جنوب به شمال (آزادراه تهران – شمال و کرج – چالوس) به‌صورت یک‌طرفه برقرار می‌شود.

سرهنگ محبی با اشاره به خروجی‌های پرحجم شهر تهران به سمت مقاصد شمالی تأکید کرد: مسافران باید پیش از آغاز سفر، زمان حرکت خود را مدیریت کنند تا در ترافیک کمتری قرار بگیرند و سفر ایمن‌تری را تجربه کنند.

وی در ادامه گفت: علاوه بر محور چالوس، دیگر محورهای شمالی کشور از جمله هراز، فیروزکوه و قزوین – رشت نیز امروز شاهد بار ترافیکی سنگین هستند و حضور پرحجم خودروها در این مسیرها موجب کندی و توقف مقطعی جریان ترافیک شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پرهیز از شتاب‌زدگی و توجه به توصیه‌های پلیس، به کاهش تصادفات و روان‌سازی ترافیک کمک کنند.

