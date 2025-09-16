«پل طبیعت» واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، همزمان با کمپین جهانی «ماه آگاهی رسانی سرطان کودک» و در چارچوب مسئولیت اجتماعی، به رنگ طلایی نورپردازی میشود.
گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد، همزمان با کمپین جهانی «ماه آگاهی رسانی سرطان کودک» و در چارچوب مسئولیت اجتماعی، پل طبیعت به رنگ طلایی نورپردازی میشود.
این نورپردازی با همکاری موسسه خیریه محک و به مناسبت همراهی با پویش بینالمللی آگاهی رسانی درباره سرطان کودکان، شامگاه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴ انجام خواهد شد.
رنگ طلایی به عنوان نماد جهانی حمایت از کودکان مبتلا به سرطان در کشورهای مختلف برای جلب توجه عمومی به چالشهای این بیماری و آثار آن بر زندگی کودکان و خانوادههایشان استفاده میشود.
کمپین امسال با عنوان #با_محک_طلایی_شو و با شعار «الهام بخشی برای اقدام» (INSPIRING ACTION) بر نقش موثر افراد و نهادها در افزایش آگاهی، حمایت و ایجاد تغییرات مثبت برای کودکان مبتلا به سرطان تاکید دارد.
منطقه فرهنگی و گردشگری عباسآباد با مشارکت در این کمپین جهانی، ضمن تجلیل از تلاشهای موسسه محک، از عموم مردم دعوت میکند با پیوستن به این حرکت نمادین در مسیر اطلاع رسانی و حمایت از کودکان مبتلا به سرطان و خانوادههایشان سهیم باشند.