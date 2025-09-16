خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

بیماری‌های نوظهور در روستاها رو به افزایش است

بیماری‌های نوظهور در روستاها رو به افزایش است
کد خبر : 1686674
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: امروز با پدیده بیماری‌های نوظهور در دنیا و اقصی نقاط کشور مواجه هستیم که این موضوع در روستاها نیز در حال افزایش است.

به گزارش ایلنا، محمد اسماعیل قیداری، در آئین تقدیر از بهورزان و مراقبان سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ضمن قدردانی از خدمات بهورزان و مراقبان سلامت، اظهار کرد: بهورزان در خانه‌های بهداشت محیطی‌ترین خدمات را به مردم ارائه می‌دهند. 

وی با بیان اینکه بهورزان با فرهنگ محیط و مردم منطقه حوزه فعالیت خود آشنا هستند، ادامه داد: این مهم خدمت به مردم را هموارتر می‌کند. 

قیداری به دستاوردهای درخشان و افتخارآمیز نظام سلامت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: امروز شبکه گسترده و بزرگ بهورزان خدمت جامع و کاملی را در محیط به مردم ارائه می‌دهد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به اینکه نیازهای سلامت مردم چهره جدیدی به خود گرفته است، ادامه داد: امروز با پدیده بیماری‌های نوظهور در دنیا و اقصی نقاط کشور مواجه هستیم که این موضوع در روستاها نیز در حال افزایش است. 

وی اضافه کرد: در روستاها ارائه خدمت به بیماران دیابتی، مبتلایان به بیماری‌های مزمن ریوی، فشارخون و ارتقای بهداشت روان نیز در دستور کار است. 

به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تقاضا برای درمان و پیشگیری بیماری‌ها در روستاها تغییر کرده است و این مهم لزوم افزایش دانش و مهارت بهورزان را یادآور می‌شود. 

قیداری موضوع بهداشت روان را مورد توجه قرار داد و توجه بیش از پیش به این‌حوزه را خواستار شد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: باید درک عمیقی از بیماری‌ها و نیازهای مردم داشته باشیم. 

وی خطاب به بهورزان و مراقبان سلامت گفت: شما باید به خود و خدماتی که به مردم ارائه می‌دهید، افتخار کنید؛ شما با ساده‌ترین و کم‌ترین تجهیزات خدمات بی‌نظیری به مردم ارائه می‌دهید. 

قیداری، در پایان از زحمات بهورزان و مراقبان سلامت قدردانی کرد و افزود: بدون شک مسئولان و متولیان حوزه سلامت مشکلات حوزه کاری شما را درک کرده و ارائه راهکار مناسب برای رفع آن را در دستور کار دارند

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی