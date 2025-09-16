به گزارش ایلنا، شاهرخ رامزی اظهار داشت: ثبت نام در آزمون استخدامی وزارت بهداشت در اوایل تیرماه ۱۴۰۴ آغاز شد و از ۲۳ شهریور نیز کارت ورود به جلسه برای داوطلبان قابل دسترس است.

وی تاکید کرد: با همکاری سازمان‌های امور اداری و استخدامی و نیز برنامه و بودجه، مجوز استخدام ۲۷ هزار نفر در وزارت بهداشت صادر شد که بیشترین حجم نیروی انسانی با بیش از ۱۰ هزار نفر در بیش از ۱۰ هزار شغل رشته مربوط به گروه پرستاری است.

به گزارش وبدا، مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت با اشاره به ارسال پیامک برای متخصصان و دندانپزشکان، گفت: با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی مقرر شد این دو گروه از شرکت در آزمون کتبی روز پنجشنبه ۲۷ شهریور معاف شوند و صرفاً بر اساس مصاحبه با رعایت تشریفات قانونی و گزینش، جذب شوند.

رامزی ادامه داد: علت معافیت متخصصان و دندانپزشکان از آزمون کتبی استخدامی این بوده که تعداد متقاضیان، کمتر از میزان مجوزها بوده و به این متقاضیان پیامک ارسال و از آنها برای مصاحبه دعوت می‌شود.

وی با بیان اینکه در این آزمون حدود ۶ هزار محل شغل فاقد متقاضی بوده است، گفت: این ظرفیت در آزمون‌ها و مراحل بعدی مورد استفاده قرار می‌گیرد تا نیروی مورد نیاز جذب شوند. در این آزمون بیش از ۲۲ هزار نفر برای گروه پرستاری و در مجموع حدود ۱۱۴ هزار نفر در آزمون، ثبت نام کرده‌اند.

به گفته مدیرکل منابع انسانی وزارت بهداشت، بر اساس توافقی که با سازمان امور اداری و استخدامی انجام شده، نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت تا ۱۷ مهر ۱۴۰۴ اعلام می‌شود و در این مدت نیز ترکیب اعضای کارگروه احراز مدارک داوطلبان مشخص و به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ می‌شود.

