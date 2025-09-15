در راستای تقویت همکاریها و حذف موازیکاریها صورت گرفت؛
دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد با وزیر بهداشت
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه معاونین خود در راستای تقویت همکاریها و حذف موازیکاریها با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جمعی از مدیران ارشد این وزارتخانه دیدار و در مورد موضوعات مختلف تبادل نظر کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، امروز دوشنبه ۲۴ شهریور، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران به همراه معاونین این سازمان با محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دیدار و گفتوگو کردند.
در این نشست که خسرو صادقنیت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و مدیرانی از معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز حضور داشتند، موضوع پیشنویس تفاهمنامه همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تفاهمنامه، تقویت همکاریها، همافزایی و حذف موازیکاریها بین دو دستگاه اجرایی است.
در این جلسه، مسائل مهمی همچون نظارت بر کیفیت غذا، آب، هوا و سایر موضوعات مرتبط با سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
برگزاری این جلسه گام مؤثری در جهت افزایش دقت نظارتها و رعایت حقوق شهروندان محسوب میشود و از بروز اختلافات احتمالی بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد که هر یک وظایف مهمی بر عهده دارند، پیشگیری میکند.
شایان ذکر است، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآوردههای غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و معاونین سازمان استاندارد نیز پیشنهاداتی را برای حذف موازیکاریها و تسهیل فعالیت شرکتها مطرح کردند.