دیدار رئیس سازمان ملی استاندارد با وزیر بهداشت

در این نشست که خسرو صادق‌نیت، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی، مهدی پیرصالحی، معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو و مدیرانی از معاونت بهداشت وزارت بهداشت نیز حضور داشتند، موضوع پیش‌نویس تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد مورد بررسی قرار گرفت. هدف از این تفاهم‌نامه، تقویت همکاری‌ها، هم‌افزایی و حذف موازی‌کاری‌ها بین دو دستگاه اجرایی است.

در این جلسه، مسائل مهمی همچون نظارت بر کیفیت غذا، آب، هوا و سایر موضوعات مرتبط با سلامت مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

برگزاری این جلسه گام مؤثری در جهت افزایش دقت نظارت‌ها و رعایت حقوق شهروندان محسوب می‌شود و از بروز اختلافات احتمالی بین وزارت بهداشت و سازمان استاندارد که هر یک وظایف مهمی بر عهده دارند، پیشگیری می‌کند.

شایان ذکر است، عبدالعظیم بهفر، مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو، محسن فرهادی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و معاونین سازمان استاندارد نیز پیشنهاداتی را برای حذف موازی‌کاری‌ها و تسهیل فعالیت شرکت‌ها مطرح کردند.