امضای تفاهمنامه همکاری سازمان فنی و حرفهای کشور و کنسرسیوم تربیت معلم مدارس غیردولتی
مراسم آیین امضای تفاهمنامه همکاری سازمان فنی و حرفهای کشور و کنسرسیوم تربیت معلم مدارس غیردولتی برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید تهرانیان، عضو هیات مدیرهی کنسرسیوم، در مراسم آیین امضای تفاهمنامه همکاری سازمان فنی و حرفهای کشور و کنسرسیوم تربیت معلم مدارس غیردولتی، روز دوشنبه ۲۴ شهریور، گفت: کنسرسیوم تربیت معلم مدارس غیرانتفاعی شاید به جرأت محصول ۴۰ سال تجربهی شخص بنده در حوزهی تعلیم تربیت و فنی و حرفهای است که این تجربه را توانستم در قالب یک ایده و طرح با حمایت همکارانم ارائه کنم.
وی اضافه کرد: ما در کشوری زندگی میکنیم که الحمدلله با میمنت دین مبارک اسلام و تدینی که همه داریم، سعی کردهایم که یک سری شعار اخلاقی و انسانی را سرلوحه کارمان قرار دهیم ولی باید اذعان کنیم که در خیلی از قسمتهای تعلیم و تربیت، دچار مشکل هستیم.
تهرانیان اذعان کرد: شاید یکی از مهمترین اشکالاتی هم که ما در کشور در حوزهی تعلیم و تربیت داریم، ورود افرادی است که در عرصهی تعلیم و تربیت صلاحیت و شایستگی لازم را برای این عرصه ندارند. انتظارات عظیمی از معلمین و تعلیم و تربیت داریم و متاسفانه اغلب برآورده نمیشوند.
او اشاره کرد: شاید یکی از دلایل و چالشها، نبود معلمین شایسته در این حوزه است. ما در این کنسرسیوم با کمک جمعی از دوستان، فضایی را فراهم کردیم تا بتوانیم حلقهای را در گردش کار فرایند تعلیم و تربیت ایجاد کنیم تا کاملا به ابعاد مختلف تعلیم و تربیت توجه شود.
عضو هیات مدیرهی کنسرسیوم تشریح کرد: در این کنسرسیوم، ما سعی کردیم به صورت تخصصی مجموعههایی را وارد کنیم. از جمله مجموعههایی که وارد شدند، مرکز استاندارد و تولید محتواهای ما هستند. همهی ما امروز میدانیم یکی از چالشهای بزرگ مدارس ما، محتواهای آنها است. محتوای آموزشی ما محتوای گذشته است و مورد نیاز بچهی امروز نیست.
وی توضیح داد: نسل Z اصلاً با این مدل محتواها علاقهمندی نشان نمیدهند. بچهها از مدارس ما فراری هستند. معلمی هم که میخواهد بیاید و وارد تعلیم و تربیت شود، باید با محتوای به روز و جدید ساخته شود.
او گفت: امیدواریم با تفاهمی که امروز منعقد میشود بتوانیم در حوزهی مربوط به رشتهی خدمات آموزشی انجام وظیفه کنیم و کمک میکنیم که استانداردها در این حوزهها بهروز و متناسب با شرایط بازار کار شود.
فاطمه منصوری معاون پژوهشی سازمان فنی و حرفهای اظهار کرد: کنسرسیوم تربیت معلم، اقدامی ارزشمند محسوب میشود که در آن، تمامی حلقههای زنجیره از ابتدا تا انتها در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا منجر به استقرار نظام صلاحیت شغلی در این حوزه خطیر گردد.
وی افزود: در کشور ما، همواره هنگامی که بحث توسعه مطرح شده است، عمدتاً با نگاهی سختافزاری به توسعه زیرساختها و تجهیزات پرداخته شده و کمتر به «توسعه انسان» که هم محور توسعه و هم هدف آن است، توجه شده است.
منصوری در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع تربیت معلم و نیز ظرفیت سازمان فنی و حرفهای که دارای بانک استانداردهای تدوین شده مطابق با سطوح جهانی است، این همکاری با کنسرسیوم شکل گرفته است.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه همکاری میان سازمان فنی و حرفهای کشور و کنسرسیوم تربیت معلم مدارس غیردولتی امضا شد.