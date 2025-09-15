به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان بهزیستی، آرزو ذکایی فر؛ رئیس مرکز توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور، از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با بنیاد علوی برای هدایت و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تحت پوشش این سازمان خبر داد.

وی گفت: دانش‌آموزان سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و آموزش نه تنها یک حق اساسی برای همه کودکان و نوجوانان است، بلکه ابزاری مهم و حیاتی برای شکوفایی استعدادها، ارتقای توانمندی‌ها و ساختن آینده روشن کشور به شمار می‌رود.

ذکایی‌فر افزود: هدایت تحصیلی صحیح و ایجاد فرصت‌های برابر نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت دانش‌آموزان دارد. در حال حاضر حدود 200 هزار دانش‌آموز تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که با وجود استعدادها و ظرفیت‌های فراوان، به دلیل موانع و کمبودهایی به‌ویژه در حوزه اقتصادی، ممکن است از ادامه تحصیل باز بمانند یا به جایگاه واقعی توانمندی‌های خود دست پیدا نکنند.

رئیس مرکز توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی کشور بیان کرد: از این رو، حضور نهادهای مختلف در کنار سازمان بهزیستی برای حمایت و هدایت تحصیلی این دانش‌آموزان ضروری است.

وی تصریح کرد: حمایت تحصیلی، مشاوره درست، بورسیه‌های آموزشی و برنامه‌ریزی تحصیلی هدفمند می‌تواند مسیر پیشرفت این دانش‌آموزان را هموار کند. آینده یک کشور تنها با زیرساخت‌های فیزیکی ساخته نمی‌شود بلکه پرورش نسلی توانمند، باسواد و امیدوار از مهم‌ترین عوامل توسعه پایدار است. ما باور داریم هر دانش‌آموز حتی در دورافتاده‌ترین نقاط کشور می‌تواند به یک دانشمند، کارآفرین، معلم یا نخبه اثرگذار تبدیل شود اگر فرصت‌های برابر در اختیارش قرار گیرد.

رئیس مرکز توانمندسازی و اشتغال سازمان بهزیستی ادامه داد: خوشبختانه بنیاد علوی با رویکردی ارزشمند ظرفیت‌های خود را در کنار سازمان بهزیستی قرار داده است و این همکاری مشترک می‌تواند گام‌های مؤثری در هدایت صحیح و حمایت از پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان بردارد.

ذکایی‌فر خاطرنشان کرد: این تفاهم‌نامه به‌منظور ارائه خدمات به 173 هزار دانش‌آموزی که شناسایی و غربالگری شده‌اند، منعقد شده است و آنان از خدمات بنیاد علوی بهره‌مند خواهند شد.

وی در پایان ضمن قدردانی از همکاری بنیاد علوی تأکید کرد: انتظار داریم سایر نهادها و مجموعه‌ها نیز در چارچوب مسئولیت اجتماعی و تعهد به آینده کشور در کنار سازمان بهزیستی قرار گیرند تا بتوانیم با هم‌افزایی، خدمات بهتری به دانش‌آموزان نیازمند ارائه دهیم و گام‌های مؤثری در مسیر توانمندسازی آنان برداریم.

