به گزارش ایلنا به نقل از شهر، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به طراحی و پیاده‌سازی «مدل نظارت سیستمی و هوشمند» در شهرداری، بر لزوم حرکت از بازرسی سنتی به سمت بازرسی مبتنی بر داده و فناوری تاکید کرد.

رضا رحمانی در مراسم تقدیر از کارکنان و مدیران سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه روش‌های سنتی گذشته نمی‌توانند پاسخگوی چالش‌های نظارتی در یک سازمان بزرگ مانند شهرداری تهران باشند، تصریح کرد: برای افزایش شفافیت، تشخیص الگوهای تکرار فساد، برخورد موثر با فساد، افزایش بهره‌وری و رضایت مردم، نیازمند تغییر رویکرد و استفاده از نظارت هوشمند هستم.

وی افزود: بر این اساس، پس از مطالعات گسترده از اسناد بالادستی و تطبیقی، طراحی مدل نظارت سیستمی در دستور کار قرار گرفت. در این مدل، ورودی‌ها شامل سرمایه انسانی خبره، سخت‌افزار، نرم‌افزار و دسترسی مستقیم به داده‌های اصلی است تا بتوان با تحلیل آن‌ها، به پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات پرداخت.

وی چالش‌های دیگر را «عدم استفاده از ابزارهای نوین» و «عدم انگیزه برای ارتقای علمی» برشمرد و افزود: برای حل این چالش‌ها، تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، پروژه‌محوری، ایجاد یک مرجع استاندارد برای روش‌های بازرسی، برگزاری آزمون‌های سنجش تسلط به سامانه‌ها و راه‌اندازی سامانه ثبت عملکرد با مشارکت همکاران انجام شد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش به چند موضوع کلیدی دیگر اشاره کرد و گفت: باید نوع ورود به موضوعات توسط دستگاه های نظارتی، باعث کاهش ریسک پذیری مدیران اجرایی نشود. همچنین برخوردها باید تخصصی و بر اساس مستندات باشد.

وی نقش مردم و کارکنان در گزارش‌دهی و مشارکت برای مبارزه با فساد را بسیار مهم دانست و گفت: باید فضایی امن برای گزارش تخلفات ایجاد کنیم.

رحمانی با اشاره به حوزه‌های مهم مانند نظارت بر عملکرد پیمانکاران و نحوه بهره برداری از املاک، بر لزوم تحلیل داده‌های موجود برای پاسخ به سوالات مهمی مانند علت همیشه برنده بودن برخی پیمانکاران، وضعیت املاک شهرداری و شفافیت در واگذاری و بهره برداری از آن‌ها تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی سامانه ثبت و ارزیابی عملکرد بازرسان، امکان ثبت گزارشات و داده کاوی اطلاعات میسر گردیده که در 6 دسته اصلاح فرآیندها، اقدام پیشگیرانه، برخورد با تخلف، نظارت بر حسن اجرای امور و جلوگیری از تضییع حقوق و رسیدگی به شکایات دسته بندی شده است .

وی در پایان با تشکر مجدد از همکاران، ابراز امیدواری کرد که با ادامه این مسیر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گام‌های بلندتری در راستای افزایش شفافیت، سلامت اداری و ارتقای بهره‌وری در شهرداری تهران برداشته شود.

