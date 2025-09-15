خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان بازرسی شهرداری تهران:

بازرسی سنتی پاسخگوی چالش‌های نظارتی شهرداری تهران نیست

بازرسی سنتی پاسخگوی چالش‌های نظارتی شهرداری تهران نیست
کد خبر : 1686451
لینک کوتاه کپی شد.

رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به طراحی«مدل نظارت سیستمی و هوشمند» در این سازمان، تاکید کرد که روش‌های سنتی گذشته پاسخگوی چالش‌های نظارتی در شهرداری تهران نیستند و برای افزایش شفافیت و مبارزه با فساد، باید به سمت بازرسی مبتنی بر داده و فناوری حرکت کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از شهر، رییس سازمان بازرسی شهرداری تهران با اشاره به طراحی و پیاده‌سازی «مدل نظارت سیستمی و هوشمند» در شهرداری، بر لزوم حرکت از بازرسی سنتی به سمت بازرسی مبتنی بر داده و فناوری تاکید کرد.

 رضا رحمانی در مراسم تقدیر از کارکنان و مدیران سازمان بازرسی شهرداری تهران با بیان اینکه روش‌های سنتی گذشته نمی‌توانند پاسخگوی چالش‌های نظارتی در یک سازمان بزرگ مانند شهرداری تهران باشند، تصریح کرد: برای افزایش شفافیت، تشخیص الگوهای تکرار فساد، برخورد موثر با فساد، افزایش بهره‌وری و رضایت مردم، نیازمند تغییر رویکرد و استفاده از نظارت هوشمند هستم.

وی افزود: بر این اساس، پس از مطالعات گسترده از اسناد بالادستی و تطبیقی، طراحی مدل نظارت سیستمی در دستور کار قرار گرفت. در این مدل، ورودی‌ها شامل سرمایه انسانی خبره، سخت‌افزار، نرم‌افزار و دسترسی مستقیم به داده‌های اصلی است تا بتوان با تحلیل آن‌ها، به پیش‌بینی و پیشگیری از تخلفات پرداخت.

وی چالش‌های دیگر را «عدم استفاده از ابزارهای نوین» و «عدم انگیزه برای ارتقای علمی» برشمرد و افزود: برای حل این چالش‌ها، تعریف شاخص‌های کلیدی عملکرد، پروژه‌محوری، ایجاد یک مرجع استاندارد برای روش‌های بازرسی، برگزاری آزمون‌های سنجش تسلط به سامانه‌ها و راه‌اندازی سامانه ثبت عملکرد با مشارکت همکاران انجام شد.

رحمانی در بخش دیگری از سخنانش به چند موضوع کلیدی دیگر اشاره کرد و گفت: باید نوع ورود به موضوعات توسط دستگاه های نظارتی، باعث کاهش ریسک پذیری مدیران اجرایی نشود. همچنین برخوردها باید تخصصی و بر اساس مستندات باشد.

وی نقش مردم و کارکنان در گزارش‌دهی و مشارکت برای مبارزه با فساد را بسیار مهم دانست و گفت: باید فضایی امن برای گزارش تخلفات ایجاد کنیم. 

رحمانی با اشاره به حوزه‌های مهم مانند نظارت بر عملکرد پیمانکاران و نحوه بهره برداری از املاک، بر لزوم تحلیل داده‌های موجود برای پاسخ به سوالات مهمی مانند علت همیشه برنده بودن برخی پیمانکاران، وضعیت املاک شهرداری و شفافیت در واگذاری و بهره برداری از آن‌ها تاکید کرد.

وی خاطرنشان کرد: با راه اندازی سامانه ثبت و ارزیابی عملکرد بازرسان، امکان ثبت گزارشات و داده کاوی اطلاعات میسر گردیده که در 6 دسته اصلاح فرآیندها، اقدام پیشگیرانه، برخورد با تخلف، نظارت بر حسن اجرای امور و جلوگیری از تضییع حقوق و رسیدگی به شکایات دسته بندی شده است .

وی در پایان با تشکر مجدد از همکاران، ابراز امیدواری کرد که با ادامه این مسیر و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، گام‌های بلندتری در راستای افزایش شفافیت، سلامت اداری و ارتقای بهره‌وری در شهرداری تهران برداشته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی