خبرگزاری کار ایران
هلال‌احمر آماده همکاری‌های بین‌المللی در حوزه توانبخشی است

هلال‌احمر آماده همکاری‌های بین‌المللی در حوزه توانبخشی است
معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال‌احمر در کارگاه آشنایی با نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر گفت: هلال‌احمر آماده همکاری‌های بین‌المللی در حوزه توانبخشی است.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر؛ کارگاه آشنایی با نهضت جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر با همکاری جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون بین‌المللی جمعیت‌های صلیب سرخ و هلال‌احمر برگزار شد. در این برنامه آموزشی، همکاران حوزه سلامت، خدمات درمانی و توانبخشی حضور داشتند و مبانی و اصول بنیادین نهضت مورد بررسی قرار گرفت.

 دهقان، معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت، در این نشست گفت: وقتی کارکنان بدانند در چه مجموعه‌ای فعالیت می‌کنند و چه مأموریت مهمی‌بر عهده دارند، هم رضایت درونی و اقناع حاصل می‌شود و هم انگیزه خدمت دوچندان خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این کارگاه را تقویت درک از بنیان‌های نهضت و پاسداری از اصل بی‌طرفی در شرایط درگیری عنوان کرد و افزود: این بی‌طرفی چه در تضمین دسترسی برابر به خدمات درمانی و چه در حفظ کرامت انسانی در دشوارترین شرایط، بنیان اصلی فعالیت‌های ماست.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی و آمادگی هلال احمر در این عرصه گفت: این کارگاه فرصتی ارزشمند برای توسعه تعاملات مشترک با فدراسیون بین‌المللی و اجرای پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه سلامت روان است. با وجود محدودیت‌ها، خروجی‌های مثبت در حوزه درمان نشان می‌دهد که جمعیت در مسیر درستی حرکت می‌کند.

دهقان در پایان خاطرنشان کرد: شناخت و پایبندی به اصول هفت‌گانه نهضت، علاوه بر افزایش کیفیت خدمات، به رضایت شغلی و ارتقای انگیزه کارکنان منجر خواهد شد. این همان نقطه‌ای است که خدمت در هلال‌احمر را به تجربه‌ای ارزشمند و لذت‌بخش تبدیل می‌کند.

