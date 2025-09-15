خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی مدیریت سنوات آموزشی تحصیلات تکمیلی

بررسی مدیریت سنوات آموزشی تحصیلات تکمیلی
کد خبر : 1686386
لینک کوتاه کپی شد.

جلسه ۹۷۶ شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد و در آن «مدیریت سنوات آموزشی در تحصیلات تکمیلی» و تشکیل کارگروه تخصصی برنامه‌ریزی آموزشی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش  ایلنا از وزارت علوم، در جلسه ۹۷۶ شورای عالی برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که با حضور حسین سیمایی؛ وزیر علوم و تنی‌ چند از مسئولان آموزش عالی کشور برگزار شد، دو دستور مهم در حوزه آموزش عالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در بخش نخست جلسه، موضوع «مدیریت سنوات آموزشی در تحصیلات تکمیلی» در دستور کار قرار گرفت.

سید سروش قاضی‌نوری؛ رئیس مؤسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، گزارشی کارشناسی در این زمینه ارائه داد و ضمن تبیین دلایل افزایش سنوات دانشجویان در مقاطع کارشناسی‌ارشد و دکتری، چهار پیشنهاد کاربردی برای بهبود روند موجود مطرح کرد. اعضای شورا نیز نظرات و دیدگاه‌های خود را درباره ابعاد مختلف این موضوع بیان داشتند.

در جمع‌بندی مباحث مقرر شد کارگروه تخصصی سنوات آموزشی در معاونت آموزشی، پیشنهادهای ارائه‌شده را از منظر علمی، اجرایی و سیاستی بررسی کرده و پس از جمع‌بندی، نتیجه در جلسه آینده شورای عالی برنامه‌ریزی ارائه شود.

وزیر علوم در این بخش با تأکید بر اینکه تغییر در برنامه‌های آموزشی در مقطع تحصیلات تکمیلی ضرورتی انکارناپذیر است، خاطرنشان کرد: اصلاحات باید بر مبنای رویکردی علمی، عملیاتی و مبتنی بر واقعیت‌های آموزشی کشور و آینده آموزش عالی در دنیا انجام گیرد.

در ادامه جلسه و در دستور دوم، موضوع «تشکیل کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزشی» مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شورا بر ضرورت بازنگری در ساختار کارگروه‌های تخصصی تأکید کردند و مقرر شد این کارگروه‌ها با ترکیبی متوازن از اعضای منتخب و افراد دارای تجربه پیشین در کارگروه‌ها و کمیسیون‌های وزارت تشکیل شوند.

همچنین برای تقویت کارآمدی و افزایش پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی کشور، حضور متخصصان جامعه و صنعت نیز در ترکیب اعضا پیش‌بینی شد. این موضوع با رأی مثبت اعضای شورا به تصویب رسید و مقرر شد شیوه‌نامه نهایی، تشکیل و فعالیت این کارگروه‌ها تدوین و برای اجرا ابلاغ شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی