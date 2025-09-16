در گفتوگو با ایلنا پاسخ داده شد:
چرا پرستاران از آزمون استخدامی وزارت بهداشت استقبال نکردند؟
پرستاران دیگر تمایلی به کار در تهران ندارند
معاون پرستاری وزارت بهداشت با بیان اینکه پرستاران به دلیل هزینههای گزاف اجارهخانه دیگر تمایلی به کار در تهران ندارند، از طراحی و راهاندازی پانسیون برای پرستاران خبر داد.
«عباس عبادی» معاون پرستاری وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا پرستاران از آزمون استخدامی وزارت بهداشت استقبال نکردند، گفت: در شهرهای بزرگ به ویژه تهران، ما با این مشکل مواجه هستیم که در دو یا سه دوره گذشته، تعداد داوطلبان برای استخدام در بیمارستانهای تهران کاهش یافته است. علت این موضوع هم این است که تعداد فارغالتحصیلان تهرانی مایل به کار در حوزه پرستاری نسبت به ظرفیت تختهای بیمارستانی کمتر است.
عموما پرستارانِ شهرهای دیگر در تهران جذب میشدند
وی تصریح کرد: بنابراین عموما از فارغالتحصیلان و بومیهای شهرهای دیگر در گذشته برای کار در تهران جذب میشدند، اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نظام پرداختی که به اندازه کافی در تهران کفایت نمیکند، این روند تغییر کرده است. بر خلاف گذشته که همکاران پرستار به کار در تهران تمایل داشتند و از شهرستانها به تهران میآمدند، اکنون این وضعیت در حوزه پرستاری معکوس شده است.
هزینههای گزاف اجارهخانه و عدم تمایل پرستاران برای کار در تهران
معاون پرستاری وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: از طرفی، مشکلاتی مانند هزینههای گزاف اجارهخانه نیز بر ایجاد عدم تمایل برای کار در تهران تأثیرگذار بوده است. برای برون رفت از این شرایط وزارتخانه در حال برنامه ریزی است.
راهاندازی پانسیون برای پرستاران در دستور کار است
وی افزود: بررسی موضوع مسکن و پانسیون پرستاران در دستور کار است، چون عموما درآمد پرستاران صرف اجاره بهای مسکن میشود و به همین دلیل مقرون به صرفه نیست.با طراحی و راهاندازی پانسیون ها باید بتوانیم بخشی از مشکل را مدیریت کنیم.
عبادی تصریح کرد: همچنین علیرغم اینکه تهران در بسیاری حوزهها برخوردار است، در حوزه پرستاری جزو مناطق کمبرخوردار محسوب میشود. به همین دلیل پرستاران، تمایلی برای کار در تهران ندارند، باید نظام پرداخت اصلاح شود تا تعادلی میان درآمد و هزینه های زندگی برقرار شود.
رد آمار ۶۰ هزار پرستار بیکار در کشور
وی با رد ادعای دبیرکل خانه پرستار مبنی بر اینکه ۶۰ هزار پرستار فارغالتحصیل بیکار در کشور وجود دارد، گفت: این آمار نادرست است و آمار دقیق و روشنی در این زمینه وجود ندارد؛ همانطور که برآورد دقیقی از تعداد فارغالتحصیلان بیکار در رشتههای مختلف مانند شیمی یا زیستشناسی وجود ندارد، واقعیت این است که آمارها همیشه هم دقیق نیستند. از سوی دیگر بسیاری از افرادی که در حوزه پرستاری فعالیت نمیکنند، به تحصیل در رشتههای دیگر میپردازند.
معاون پرستاری وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: یکی از علل این موضوع، سختی کار و بار کاری زیاد در حرفه پرستاری است که باعث کاهش تمایل به کار در این حوزه، چه در ایران و چه در سایر کشورها شده است. کشورهای دیگر تلاش کردهاند با استفاده از نظامهای انگیزشی وضعیت معیشتی پرستاران را بهبود بخشند، اما این معضل در بسیاری از کشورها نیز وجود دارد و در کشور ما بهتازگی شدت بیشتری پیدا کرده است.
استانهای غربی کشور دارای بیشترین تراکم پرستار بیکار
عبادی در ادامه گفت: در حال حاضر در استان اردبیل و استانهای غربی کشور تراکم پرستاران بیکار وجود دارد، در حالی که در تهران با کمبود پرستار مواجهیم. دلیل این امر هم این است که ۷۵ درصد پرستاران خانم هستند و اغلب حاضر نیستند از شهرستانهایی مانند کرمانشاه به تهران بیایند تا کار کنند.
فرمول اضافهکار پرستاران تا حدودی اصلاح شده است
به گفته وی خانمهای مجرد یا متأهل اگر بخواهند به تهران بیایند و کار کنند، باید دریافتیشان به اندازهای باشد که این کار برایشان مقرون به صرفه باشد، برای مثال، افرادی که از مکانی مانند ماکو در آذربایجان یا خراسان رضوی به عسلویه میروند، معمولاً آقایان هستند و نظام پرداختی مناسبی در آنجا وجود دارد. این افراد حاضرند در شرایط سخت کار کنند، زیرا نظام پرداخت بهگونهای طراحی شده که شامل حقوق قابل قبولی است و مزایای دیگری مانند بلیط رفت و برگشت نیز دارد.
عبادی گفت: پرستاران حاضر هستند در شرایط سخت کار کنند، به شرطی که نظام پرداخت نیز اصلاح شود. ما در حال کار بر روی تعرفه پرستاری هستیم و فرمول اضافهکار تا حدودی درست شده است. این مجموعه اقدامات میتواند به افزایش جاذبه کاری در حوزه پرستاری کمک کند.