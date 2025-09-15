سقوط کارگر ۶۲ ساله از بالابر

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ «فرج اله اسداللهی» در این خصوص گفت: حوالی ساعت ۲۰ شب گذشته خبر فوت یک کارگر ساختمانی حین کار در شهرک ناز به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و عوامل انتظامی برای بررسی موضوع اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد یک کارگر ۶۲ساله در حین کار با بالابر به دلیل سقوط از ارتفاع در دم جان باخته که در این رابطه پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی در حین کار ضامن سلامتی کارگران عزیز و زحمتکش است.

انتهای پیام/