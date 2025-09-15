خبرگزاری کار ایران
سقوط کارگر ۶۲ ساله از بالابر

سقوط کارگر ۶۲ ساله از بالابر
یک کارگر ساختمانی ۶۲ ساله ساکن فردیس حین کار با بالابر به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داد.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ «فرج اله اسداللهی» در این خصوص گفت: حوالی ساعت ۲۰ شب گذشته خبر فوت یک کارگر ساختمانی حین کار در شهرک ناز به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و عوامل انتظامی برای بررسی موضوع اعزام شدند.

وی افزود: با حضور ماموران در محل حادثه مشخص شد یک کارگر ۶۲ساله در حین کار با بالابر به دلیل سقوط از ارتفاع در دم جان باخته که در این رابطه پرونده تشکیل و برای انجام مراحل قانونی به مراجع ذی‌ربط ارسال شد.

فرمانده انتظامی شهرستان فردیس در پایان خاطرنشان کرد: رعایت اصول ایمنی در حین کار ضامن سلامتی کارگران عزیز و زحمتکش است.

 

