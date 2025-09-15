خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی فراجا تاکید کرد:

رانندگان و خانواده‌ها فرهنگ خودایمنی و خودپایی را جدی بگیرند

رانندگان و خانواده‌ها فرهنگ خودایمنی و خودپایی را جدی بگیرند
کد خبر : 1686305
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی واجتماعی فراجا با اشاره به هفته پایانی شهریور که پیکِ ایام سفر، گردش و ایرانگردی است، در گزارشی هشدار داد که رانندگان و خانواده‌ها فرهنگ خودایمنی و خودپایی را جدی بگیرند.

به گزارش ایلنا  از پلیس، سردار سعید منتظرالمهدی در این گزارش اعلام کرد: با در نظر گرفتن تعطیلات تابستانی (از ابتدای تیرماه تا ۲۱ شهریورماه) و مقایسه با سال قبل تعداد تصادفات افزایش داشته است. اما در تعداد مصدومین و جان‌باختگان به ترتیب ۲۵ و ۱۶ درصد کاهش ثبت شده است. این به معنای افزایش فرهنگِ خودایمنی و خودپاییِ رانندگان و شهروندان است. 

امسال افزایش چشمگیر سفرهای تابستانی را شاهد هستیم و شهریور ماه بیشترین نرخ سفرهای تابستانی و جاده‌ای را به خود اختصاص داده است و با وجود افزایش تصادفات با کاهش تلفات جاده‌ای روبرو هستیم. 

پلیس در کنار اِعمال قانون به منظور کاهش تخلفات حادثه ساز که بیشترین سهم را در وقوع تصادفات دارند به ازای هر یک تخلف حادثه ساز، گواهینامه رانندگان خاطی را توقیف سیستمی می‌کند. اما این اجرای قوانین صرفا برای متخلفین است و فراجا طی سه سال گذشته همواره و همیشه اولویت را به تقویت فرهنگِ ترافیک داده و کاهش اشاره شده در همین چارچوب تعریف می‌شود. کمپین‌هایی ماننده «نه به تصادف»، «همیارِ پلیس» و استفاده از کودکان در توسعه فرهنگ ترافیک عملیات‌های فرهنگی و اجتماعی موفقی بوده که با دغدغه کاهش تصادف و کاهش تلفات اجرا شده است. 

با وجود تلاش‌های بسیار هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راهِ سختی در پیش است. آخرین هفته تعطیلات تابستانی و روزهای آخر نباید زمینه ساز افزایش تصادفات جاده‌ای باشد و امید داریم تا رانندگان و شهروندان عزیز با رعایت نکات ایمنی به تقویت فرهنگ ترافیک کمک کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی