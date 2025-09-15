در نشست خبری اعلام شد:
تشریح آخرین وضعیت بازسازی خانههای آسیبدیده در جنگ ۱۲ روزه
سخنگوی شهرداری تهران آخرین وضعیت بازسازی خانههای آسیب دیده در جنگ ۱۲ روزه تشریح کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، «مطهر محمدخانی» سخنگوی شهرداری تهران امروز -دوشنبه- در نشست خبری که در «خانه روزنامهنگاران» برگزار شد، درباره اقدامات شهرداری برای آبیاری فضای سبز تهران، با توجه به شرایط خشکسالی، توضیح داد: به گمانم بدون اغراق، در این چهار سال رکوردهای مدیریتی بیسابقهای به ثبت رسیده است. شهرداری تهران در یک همکاری مشترک با دولت، برای موضوع انتقال آب، پنج هزار میلیارد تومان از بودجه سال جاری را به این مسئله اختصاص داده است.»
وی ادامه داد: «موضوع دوم، که میتوان آن را یک خبر خوب دانست، حلِّ اختلافِ میان شهرداری و مجموعه آب و فاضلاب است. بر این اساس، شهرداری چاههایی را در اختیار آبفا قرار خواهد داد و آنها نیز در انتقال و مدیریت پساب همکاری خواهند کرد. پس از افتتاح تصفیهخانهی فیروزبهرام، سالانه ۵۵ میلیون مترمکعب از پسابِ بازیافتی برای آبیاری فضای سبز استفاده خواهیم کرد.
محمدخانی در مورد موضوعِ سوسک پوستخوار در پارکهای جنگلی چیتگر و سرخحصار گفت: در مورد این آفتها و موارد مشابه، هیچکجای دنیا امکان ریشهکنیِ کامل آنها وجود ندارد. اینها بخشی از چرخهی طبیعت هستند و باید بتوان آنها را تنها کنترل کرد. زمینهی اصلی ظهور این آفتها، خشکسالی و خشکی درختان است؛ بنابراین مهمترین راه مقابله، آبرسانی است. ما در سال گذشته با کاهش بارندگی مواجه بودیم و به دلیل کاهش نزولات آسمانی در دهههای اخیر، ناگزیریم پارکها را بازطراحی کنیم.
وی افزود: در مورد چیتگر، آبرسانی به بخشهایی از آن به صورت مکانیزه انجام میشود. هماکنون در منطقه ۲۲ از پساب و روانآبها برای آبیاری بوستانها استفاده میشود. راه عملی مقابله با آفت، برای درختان آفتزده، قطع آنها و حفظ درختان سالم از طریق آبیاری و کاشت نهالهای جدید است. همچنین تلاش است تا با فرهنگسازی و مشارکت مردم این موضوع پیش برده شود.
سخنگوی شهرداری با توجه به صحبتهای گودرزی دربارهی سامانهی استخدام پاکبانها و وضعیت استخدامی آنان، گفت: بر اساس آمار رسمیِ ادارهی خدمات شهری (که آقای گودرزی ارائه داد)، پنجاه درصد از ظرفیت استخدامی تکمیل شده است و مشکلِ کماستقبالی از این شغل تا حدودی برطرف شده. جا دارد همکاری بین مدیریت شهری و رسانه اتفاق بیفتد تا فرهنگسازی لازم انجام شود.
او افزود: در گذشته، این تصور وجود داشت که شهرداری از اتباع خارجی و افراد کمسِن استفاده میکند. باید رسانه کمک کند تا با فرهنگسازی مناسب، از شغل پاکبانی و پاکبانها استقبال بیشتری به عمل آید.
محمدخانی در مورد بازسازی خانهها توسط شهرداری پس از جنگ دوازده روزه گفت: یک بخش از این اقدامات، ناشی از روحیه و مانیفست دوره ششم مدیریت شهری است. متأسفانه برخی مسئولان همکاری نمیکنند یا همراهی ندارند. در مقابل، شهرداری در حوزههای مختلف سعی کرده نه تنها مسئولیت خود را بپذیرد، بلکه فراتر از تکالیف قانونی، همکاری مشترکی را تجربه کند.شهرداری از ابتدا در مورد موضوعات کلان شهر تهران، رویکردی مسئولانه داشته است. شهردار از همان ابتدا تأکید کردند که مسائل شهر را بر عهده میگیریم.
وی افزود: در مورد بازسازی، یک نقیصهای وجود داشت. دولت وظایف و مسئولیتهای بسیاری در این زمینه دارد.اما شهردار در جلسات با دولت، آمادگی کامل خود را اعلام کرد تا این مسئولیت به شهرداری واگذار شود. اولین نکته مثبتی که برای شهر داشت، موضوع پایش خانههای آسیب دیده بود. آمارهایی که در ابتدا در مورد خانههای آسیب دیده ارائه میشد — سه یا چهار هزار واحد — عدد دقیقی نبود. شهرداری به لطف شبکهی شهرداران مناطق، پایش دقیقتری انجام داد و عدد هشت هزار و سیصد واحد را استخراج کرد.
محمدخانی تصریح کرد: در مورد تعمیرات جزئی و متوسط، به ۹۹ درصد پیشرفت دست یافتهایم. از میان پنج مجموعه ساختمانی (پلاک) که نیاز به مقاومسازی داشتند، تکلیف چهار مورد مشخص شده است. تخریب و نوسازی ۱۳۳ پلاک نیز در دستور کار است که برای ۸۰ درصد از آنها تفاهمنامه انجام شده. هزینههای این عملیات توسط شهرداری تأمین میشود و از همین حالا خود مردم میتوانند برای آغاز فرآیند ساخت اقدام کنند.
وی در پاسخ به انتقادات دربارهی قطعِ شش هزار درخت گفت: «این عدد را تا حدی اغراقآمیز میدانم. اساساً استفاده از واژهی «قطع» نادرست است و موضوع اصلی، جابهجایی درختان تحت نظر کارشناسان بوده است. بحث دیگر، نگهداری از درختان پس از جابهجایی است و هیچگونه قطع درختی صورت نگرفته است. مسئلهای که در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد، همین کیفیت نگهداری پس از انتقال است.
او افزود: برای من عجیب است که برخی افراد، با آن سابقه ای که دارند، این رویداد را مورد نقد قرار میدهند. این نقد با آن سابقه همخوانی ندارد.
وی در مورد فرآیند انتخاب مهندس ناظر توضیح داد: بارها به ما انتقاد شده که فرآیند صدور پروانه بسیار طولانی است. مدیریت شهری تلاش میکند تا این فرآیند را کوتاه و تسهیل کند. نکتهی دوم این که هماکنون تلاش میشود تفاهمنامهای بین شهرداری و نظام مهندسی صورت گیرد تا این مشکل حل شود و مردم تکلیف خود را برای دریافت و صدور پروانه بدانند.
محمدخانی در مورد موضوعِ حریم تهران و طرح جامع حملونقل گفت: بین شهردار و آقای چمران در مورد طرح جامع به توافق رسیدهاند. مسئله حریم را باید از استانداری پرسید. بحث حریم، همواره ملاحظات امنیتی و محیطزیستی داشته و خواهد داشت. هر روز، به ازای هر هفت ایرانی، یک نفر در تهران حضور دارد. اگر نتوان حریم را حفظ کرد، شاهد گسترش بیضابطهی شهر خواهیم بود.
سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به پروندهی میدان فتح بر به پایان رساندن این پروژه تا انتهای مهرماه تاکید کرد، افزود: این یک پروژهی پیچیده بود. در دورهی قبلی مدیریت شهری، به دلیل اینکه تصور میشد امکان اجرا وجود ندارد، روی پایههای آن خاکریزی کردند.
محمدخانی در مورد بازآفرینی بافتهای فرسوده گفت: در دوره ششم، ۲۵۶ هکتار از بافت فرسودهی تهران کاهش یافته است. در مورد موضوع نفرآباد، بلایی که سر محلههایی از شهر مثل نفرآباد آمده، چیزی نیست که به راحتی قابل جبران باشد. ما با کوچِ ساکنان مواجه بودیم و این موضوع، بازآفرینی را دشوار میکند؛ چرا که بخشی از بازآفرینی مستلزم همراهی و مشارکت خود مردم است. باید کمک کنیم تا اهالی نفرآباد بازگردند.
وی در مورد تمهیدات شهرداری برای آغاز سال تحصیلی گفت: همانطور که قبلاً اعلام شده بود، ۲۰۱ دستگاه اتوبوس برقی به ناوگان حملونقل عمومی اضافه خواهد شد. بهطور همزمان، ایستگاههای شارژ این اتوبوسها در ضلع جنوب غربی میدان امام خمینی (قورخانه) راهاندازی میشود. در مورد مترو، پیشبینی میشود در آبانماه شاهد افتتاح چند ایستگاه جدید در خطوط شش و هفت باشیم.همچنین با همکاری دولت محترم، موضوع پرداخت اقساط واگنها نهایی شده. انشالله در بهمنماه دو رام از قطارهایی که با چین قرارداد داشتیم را وارد خواهیم کرد.
محمدخانی افزود: همچنین موضوع تراموا در حال بررسی است و در طرح جامع ترافیک به آن اشاره شده. شهردار تهران اصرار دارد که از حملونقل نوین استفاده شود. هرچه در حوزهی حملونقل بیشتر به سمت برقیسازی برویم، هم ترافیک و هم آلودگی را به طور همزمان کاهش دادهایم.