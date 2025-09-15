خبرگزاری کار ایران
تصویب کلیات طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران

تصویب کلیات طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران
دومین جلسه کمیته امداد هوایی کلانشهر تهران با هدف بررسی نظرات اصلاحی دستگاه‌های تخصصی و تصویب کلیات طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، صمیم مرادی روزبهانی معاون آمادگی و عملیات سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، در خصوص برگزاری این جلسه گفت: «طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران» با همکاری دستگاه‌های دارای ظرفیت پروازی و مرتبط با موضوع امداد هوایی، در حال تدوین است. 

روزبهانی گفت: مطابق مصوبات ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران مبنی بر تهیه و ارائه طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران توسط سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هماهنگی دستگاه‌های بالادستی و به منظور افزایش هماهنگی بین سازمان‌های امدادی و انتظامی با تشکیلات هوانوردی کشور در مأموریت‌های اضطراری، «کمیته تخصصی امداد هوایی در کلانشهر تهران» با محوریت این سازمان تشکیل شد و پیش‌نویس اولیه، در جلسات تخصصی با حضور تهیه‌کننده و اعضای کارگروه‌های تخصصی ۵گانه شامل کارگروه امداد و نجات و فوریت‌های پزشکی هوایی، کارگروه فرماندهی و کنترل، کارگروه امنیت و انتظامات، کارگروه پروازی و کارگروه مراقبت و بیس پروازی، بررسی و تدقیق شد. 

به گزارش روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، وی افزود: با عنایت به استعلام و تجمیع نقطه نظرات و پیشنهادهای دستگاه‌های عضو کمیته تخصصی امداد هوایی کلانشهر تهران، نسخه نهایی طرح جامع امداد هوایی کلانشهر تهران به عنوان یکی از مصادیق تاب‌آوری شهر تهران پس از زلزله، تهیه و با توجه به ضرورت هماهنگی نیروهای مسلح با سیستم مدیریت بحران در کشور، آماده بررسی نهایی، تصویب و ابلاغ از طریق مراجع بالادستی نظیر ستاد مدیریت بحران کلانشهر تهران، ستاد ملی مدیریت بحران کشور و ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است.

