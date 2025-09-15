به گزارش ایلنا، سردار حمیدرضا اشراق در مراسم تودیع و معارفه رئیس دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، با تبریک ایام ماه مبارک ربیع الاول، اظهار کرد: این دانشگاه نقش حیاتی در تربیت سرمایه انسانی متعهد، متخصص و عدالت‌محور دارد.

وی مأموریت دانشگاه جامع علوم انتظامی امین را فراتر از آموزش‌های سنتی دانست و گفت: این دانشگاه بستری برای پرورش مدیران و فرماندهانی است که در خدمت امنیت ملی، عدالت اجتماعی و حکمرانی مؤثر قرار دارند.

سردار اشراق با اشاره به ضرورت بازنگری در ساختار مأموریتی دانشگاه، تأکید کرد: این نهاد باید بتواند در مواجهه با تحولات مستمر حوزه امنیت و انتظام، مأموریت‌های نوینی را بر اساس رسالت بنیادین خود تعریف کرده و ضمن مدیریت تغییرات، در شکل‌دهی به محیط پیرامونی نیز نقش‌آفرینی کند.

وی ادامه داد: دانشگاه پلیس باید از نقش صرفاً آموزشی عبور کرده و به نقطه آغاز سیاست‌گذاری علمی و عملی در مسیر ارتقای امنیت کشور تبدیل شود.

معاون هماهنگ کننده فراجا با اشاره به تجربه موفق فراجا در مدیریت مراسم اربعین، یادآور شد: این رویداد نمونه‌ای از حکمرانی چندلایه است که در آن، دانشگاه پلیس نیز باید نقش خود را در همه ابعاد انتظامی به ظهور برساند.

سردار اشراق اقتدار علمی را یکی از ارکان اصلی اقتدار فراجا معرفی و بیان کرد: دستیابی به مرجعیت علمی در حوزه حکمرانی هدفی راهبردی است در این مسیر، هم‌افزایی میان دانشگاه و پژوهشگاه به‌عنوان دو بال اصلی تولید دانش و پژوهش، ضرورتی انکارناپذیر است.

این مقام ارشد انتظامی، دانشگاه را نقطه اتصال علم و حکمرانی در ساختار آینده فراجا معرفی کرد و گفت: دانشگاه جامع علوم انتظامی امین جایی است که عدالت‌محوری، تخصص‌گرایی و تعهد انقلابی در خدمت امنیت ملی معنا می‌یابد.

سردار اشراق در این مراسم از خدمات ارزنده سردار یاوری، رئیس پیشین دانشگاه، قدردانی کرد و تلاش‌هایش در راه‌اندازی و ریل‌گذاری علمی دانشگاه را ستود و گفت: وی فردی با انگیزه، تجربه و عشق به خدمت است که مسیر روشنی را برای حرکت دانشگاه به‌سوی مرجعیت علمی ترسیم کرده است.

بر اساس گزارش سایت پلیس، وی در پایان افزود: با واگذاری مسئولیت به سردار کریمی که فردی تحول‌خواه و پرتلاش است، امید می‌رود دانشگاه جامع علوم انتظامی امین با تکیه بر سرمایه علمی و عملیاتی خود، در تراز انقلاب اسلامی گام‌های مؤثری در مسیر تعالی، عدالت‌محوری و نقش‌آفرینی در ارتقاء امنیت بردارد.

انتهای پیام/