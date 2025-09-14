از سوی وزیر بهداشت کشورمان انجام شد
اعلام همدردی و آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به« مولوی نورجلال جلالی»، وزیر بهداشت عمومی افغانستان ضمن ابراز همدردی و تسلیت در پی وقوع زلزله و تلفات انسانی و مالی در این کشور، از آمادگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و ارائه کمک های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای مولوی نورجلال جلالی
وزیر محترم بهداشت عمومی افغانستان
با سلام و احترام
وقوع زلزله مصیبت بار در کشور دوست و برادر افغانستان که موجبات بروز تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در آن کشور شد، موجب تاسف و تألم خاطر اینجانب گردید. بدین وسیله لازم می دانم از طرف خود و همکاران نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران، این حادثه ناگوار را به جنابعالی و مردم شریف افغانستان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای خانواده های داغدار، صبر و برای مجروحان و حادثه دیدگان، سلامتی آرزو می نمایم.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارائه کمک های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده اعلام می نماید.