خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از سوی وزیر بهداشت کشورمان انجام شد

اعلام همدردی و آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور

اعلام همدردی و آمادگی ایران برای کمک به افغانستان در پی وقوع زلزله در این کشور
کد خبر : 1685965
لینک کوتاه کپی شد.

​وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه ای به« مولوی نورجلال جلالی»، وزیر بهداشت عمومی افغانستان ضمن ابراز همدردی و تسلیت در پی وقوع زلزله و تلفات انسانی و مالی در این کشور، از آمادگی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران برای همکاری و ارائه کمک های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای مولوی نورجلال جلالی

وزیر محترم بهداشت عمومی افغانستان

با سلام و احترام

وقوع زلزله مصیبت بار در کشور دوست و برادر افغانستان که موجبات بروز تلفات انسانی و مالی قابل توجهی در آن کشور شد، موجب تاسف و تألم خاطر اینجانب گردید. بدین وسیله لازم می دانم از طرف خود و همکاران نظام سلامت کشور جمهوری اسلامی ایران، این حادثه ناگوار را به جنابعالی و مردم شریف افغانستان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای خانواده های داغدار، صبر و برای مجروحان و حادثه دیدگان، سلامتی آرزو می نمایم.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هرگونه همکاری و ارائه کمک های بهداشتی و درمانی به مردم آسیب دیده اعلام می نماید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی