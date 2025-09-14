وی یادآور شد: نخستین جشنواره ملی چندرسانه‌ای «جاده‌های زندگی» در تعطیلات نوروز ۱۴۰۴ با هدف کاهش تصادفات جاده‌ای، مصدومیت، معلولیت، مرگ و حوادث ناشی از آن برگزار شد. جشنواره شامل بخش‌های موشن‌گرافیک (حداکثر ۲ دقیقه)، انیمیشن (حداکثر ۲ دقیقه)، فیلم کوتاه و تیزر فرهنگی (حداکثر ۳ دقیقه)، مستند کوتاه (حداکثر ۳ دقیقه) با موضوع روایت یک حادثه رانندگی، «رو به دوربین» (حداکثر ۲ دقیقه)، پادکست (حداکثر ۱۰ دقیقه)، داستانک (حداکثر ۵۰۰ کلمه) و طراحی پوستر بود و علاقه‌مندان تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۴ فرصت داشتند آثار خود را ارسال کنند.

به گفته خادمی، اکنون نتایج نهایی این جشنواره و اسامی برگزیدگان در بخش های موشن گرافیک، انیمیشن، فیلم کوتاه و تیزر فرهنگی، مستند کوتاه، رو به دوربین، پادکست، داستانک و طراحی پوستر اعلام شده است و حسین عباسی، محمد کاظمی، وحید قدسی و حسین رحیم‌نیا، مسعود حسینی، علی گلستان و محمد چگینی، عظیمه‌السادات میرعربشاهی، میثم امرایی و شیما بهرامی، سیدمهدی سیدعسگری، مرتضی رحمتی و علی وهاب در بخش‌های مختلف برگزیده شده‌اند.

وی اضافه کرد: سعید دبستانی، احسان سنایی‌راد و امید هنرمندی شاندیز، میلاد فتحیانی و رضا تروان، محمدمهدی عرب‌نژاد و مرتضی یوسفی، بهناز قدسی، زهرا باقری، عباس سنجری، مهدیار، حمیدرضا برومندیار، آوا دهقان و امیرحسین سابقی‌نژاد، بابک دهقانی، برزان رستمی، فاطمه محمدبیگ سلخوری، محمدکریم جوهری، ضحی امام‌قلی کرامتی، عادله زاهدی و لیلا محمدنژاد، محمدرضا بشیری، یلدا هاشمی‌نژاد و منصور الحسینی به عنوان افراد شایسته تقدیر معرفی شدند.