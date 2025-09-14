محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز

به گزارش ایلنا،‌ سرهنگ سیاوش محبی، وی افزود: همچنین از ساعت ۱۷:۰۰امروز، محدوده پل زنونه مسیر شمال به جنوب به سمت تهران و کرج به صورت یکطرفه برقرار خواهد شد. این محدودیت ترافیکی تا پایان تخلیه بار ترافیکی جاده چالوس ادامه خواهد داشت.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره دیگر محورهای شمالی نیز گفت: جاده‌های هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت شاهد حجم بالای تردد هستند و در صورت نیاز محدودیت‌های تردد مقطعی در این مسیرها اعمال خواهد شد.

