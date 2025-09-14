خبرگزاری کار ایران
محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز

محدودیت ترافیکی در آزادراه تهران-شمال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز
جانشین پلیس راه راهور فراجا اعلام کرد: از ساعت ۱۵:۳۰ امروز ۲۳ شهریور ماه، تردد کلیه وسایل نقلیه از آزادراه تهران -کرج به سمت چالوس به دلیل بار ترافیکی سنگین ممنوع خواهد شد.

به گزارش ایلنا،‌ سرهنگ سیاوش محبی، وی افزود: همچنین از ساعت ۱۷:۰۰امروز، محدوده پل زنونه مسیر شمال به جنوب به سمت تهران و کرج به صورت یکطرفه برقرار خواهد شد. این محدودیت ترافیکی تا پایان تخلیه بار ترافیکی جاده چالوس ادامه خواهد داشت. 

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره دیگر محورهای شمالی نیز گفت: جاده‌های هراز، فیروزکوه و قزوین-رشت شاهد حجم بالای تردد هستند و در صورت نیاز محدودیت‌های تردد مقطعی در این مسیرها اعمال خواهد شد.

