عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتوگو با ایلنا:
استفاده از موتورسیکلت برای خانمها ناپسند است؛ مجلس و متدینین مخالفند
موتورسواری زن تبرج محسوب میشود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: به نظر من مجلس با تصویب لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان مخالفت خواهد کرد.
«محمد سراج» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره ارائه لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان توسط دولت به مجلس گفت: چنین لایحهای از سوی دولت به مجلس هنوز اعلام وصول نشده و در حال حاضر لایحهای به مجلس نیامده است. اگر لایحهای به مجلس بیاید، مجلس تصمیمگیری خواهد کرد که آیا خانمها میتوانند گواهینامه موتور بگیرند یا خیر.
باید تمامی جوانب اجتماعی، فرهنگی و حتی شرعی را مدنظر قرار دهیم
نماینده مردم تهران در مجلس خاطرنشان کرد: بانوانی که اقدام به موتورسواری میکنند و گواهینامه ندارند، پلیس آنها را متوقف میکند و این اقدام تخلف محسوب میشود. وقتی مجلس وارد این قضیه شود، باید تمامی جوانب اجتماعی، فرهنگی و حتی شرعی را مد نظر قرار دهد. زیرا شورای نگهبان نیز باید آن را تصویب کند و به همین دلیل ملاحظاتی وجود دارد.
نظرات شخصی متفاوت است، اما در نهایت تصمیمگیری بر عهده مجلس خواهد بود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: ممکن است نظرات شخصی متفاوت باشد، اما در نهایت تصمیمگیری بر عهده مجلس خواهد بود و پس از آن نیز شورای نگهبان موضوع را مورد بررسی قرار خواهد داد. فعلاً این موضوع هنوز انجام نشده است.
سراج در ادامه گفت: واقعیت این است فردی که میخواهد سوار وسیله نقلیهای مانند ماشین شود، باید گواهینامه داشته باشد. به نظر من، اصل این قضیه صحیح است؛ کسی که میخواهد سوار وسیله نقلیهای شود، باید گواهینامه داشته باشد. خانمهایی هستند که پشت اتوبوس نشسته و در حال مسافرکشی هستند، برخی نیز پشت تریلی نشستهاند و کار میکنند و حتی خانمهایی داریم که پشت بلدوزر نشسته و مشغول به کار هستند. این افراد گواهینامه خود را گرفتهاند و در حال فعالیت هستند و مشکلی هم ندارد.
موتورسواری زنان، تبعات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد
وی خاطرنشان کرد: اما در ارتباط با موتورسیکلت، باید گفت که این موضوع تبعات فرهنگی و اجتماعی خاص خود را دارد. به عنوان مثال، به دلیل نداشتن گواهینامه، پلیس به خانمها اجازه استفاده از موتورسیکلت را نمیدهد، در حالی که برای ماشین این قانون متفاوت است.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که استفاده بانوان از موتورسیکلت خلا قانونی ندارد، گفت: از لحاظ شرعی و عرفی، ممکن است نگرانیهایی در مورد پوشش و رفتار خانمها هنگام سوار شدن بر موتورسیکلت وجود داشته باشد. به عنوان نماینده مجلس با تصویب چنین طرحی در مجلس مخالفم و اگر این طرح به مجلس مطرح شود رای منفی به آن خواهم داد.
استفاده از موتورسیکلت برای خانمها ناپسند است
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: استفاده از موتورسیکلت برای خانمها ناپسند است و با فرهنگ جامعه سازگار نیست. به همین دلیل، برای بررسی یا تصویب چنین موضوعاتی، ملاحظات اجتماعی و فرهنگی باید مد نظر قرار گیرد.
با مخالفتهای زیادی از سوی متدینین مواجه خواهیم شد
به گفته وی، حفظ پوشش برای خانمها هنگام استفاده از موتورسیکلت نکته بسیار مهمی است، خانمی که پشت موتور مینشیند نمیتواند پوشش مناسب یک خانم را حفظ کند، زیرا دو دست آنها درگیر هدایت وسیله نقلیه است و در معرض باد قرار دارند و از این رو موتورسواری خانمها «تبرج» محسوب میشود. با توجه به این تبرج، اگر بخواهیم به این موضوع ورود پیدا کنیم، قطعاً با مخالفتهای زیادی از سوی خانوادهها و متدینین مواجه خواهیم شد.
نگرانیهایی درباره حفظ حجاب به وجود میآید
سراج با بیان اینکه مجلس نماینده ملت ایران است و ریشه و ذات ملت ایران دینی است، گفت: به نظر من مجلس با تصویب چنین لایحهای مخالفت خواهد کرد. بسیاری ممکن است بپرسند که چه ضرورتی دارد که خانمی سوار موتورسیکلت شود و در خیابانها براند. نگرانیهایی از جمله حفظ حجاب و ایمنی به وجود میآید.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به وقوع حوادث در جادهها گفت: امکان دارد بانوان موتور سوار هم به دلیل نبود ایمنی کافی و مشکلات پوشش، دچار حوادث شوند و ما شاهد جمعآوری جنازه خانمها در جادهها باشیم. اگر خانمی بخواهد کلاه کاسکت بگذارد، این خود میتواند مسائلی را به همراه داشته باشد، و اگر هم نگذارد، خطرات بیشتری او را تهدید میکند. این مسائل همگی باید در بررسی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
نمیخواهم در بین بستگانم، خانمی سوار موتورسیکلت شود
سراج در پایان گفت: اینکه خانمها نتوانند به خوبی پوشش خود را حفظ کنند، این تبرج است و قطعاً آثار منفی زیادی به همراه خواهد داشت. به عنوان نماینده مجلس، من نیز مخالف این موضوع هستم و نمیخواهم که در بین بستگانم کسی از خانمها سوار موتورسیکلت شود.