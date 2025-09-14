به گزارش ایلنا، با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست و رضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی مابین سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی منعقد خواهد شد که هدف آن تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار است.

این سند همکاری، با استناد به اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه محیط‌زیست و احکام برنامه هفتم توسعه تدوین شده و بر محورهایی همچون بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی، ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه، توسعه مشاغل سبز و ثبت جهانی میراث‌های طبیعی تمرکز دارد.

از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در چارچوب این تفاهم‌نامه می‌توان به برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های پایدار گردشگری، پایش و ارزیابی منظم اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌های گردشگری و پیشگیری از آسیب‌های ناشی از گردشگری بی‌ضابطه اشاره کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این تفاهم‌نامه که اعتبار آن چهار سال خواهد بود، با تشکیل کارگروه مشترک برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت همراه است و گزارش پیشرفت آن به‌طور دوره‌ای منتشر خواهد شد. بی‌تردید، امضای این تفاهم‌نامه گامی مؤثر در مسیر هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور و تحقق اهداف توسعه پایدار به‌شمار می‌آید.

