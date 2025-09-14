خبرگزاری کار ایران
لحظات نفس‌گیر نجات نوزاد ۴۰ روزه توسط اپراتور هلال‌احمر + فیلم

کد خبر : 1685741
ویدیویی از لحظات نفس‌گیر نجات نوزاد ۴۰ روزه توسط اپراتور هلال‌احمر مشهد منتشر شد.

به گزارش ایلنا، پایگاه اطلاع رسانى جمعیت هلال‌احمر اعلام کرد: روز جمعه ٢١ شهریور ماه ١٤٠٤، به دنبال تماس اضطراری خانواده نوزاد ٤٠ روزه با اپراتور ۱۱۲ هلال احمر مشهد، گزارشی لحظه‌ای در مورد وجود علائم خفگى در نوزاد به اپراتور داده شد. در این شرایط بحرانی، خانواده نوزاد وضعیت وخیم کودک خود را اطلاع دادند و اپراتور بلافاصله با حفظ آرامش، والدین را در انجام اقدامات اولیه احیا و باز کردن راه تنفسی راهنمایی کرد و راهنمایی های اپراتور هلال احمر منجر به نجات کودک خراسانی از مرگ حتمی شد.

گفتنى است؛ فضل الله محجوبى که از نیروهای با سابقه هلال احمر است توانست با راهنمایی دقیق و به‌موقع، نجات کودک را ممکن سازد. اپراتورهای مرکز کنترل و هماهنگی عملیات هلال احمر مشهد با راهنمایی خود در مواقع حساس در ماموریت های متعددی توانسته اند، جان‌های بسیاری را نجات دهند.

حجم ویدیو: 13.9M | مدت زمان ویدیو: 00:02:37 دانلود ویدیو
انتهای پیام/
