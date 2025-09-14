برای کوتاه شدن مسیر و کاهش مصرف بنزین ناچاریم درختان را جابجا کنیم

به گزارش ایلنا، مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش شهردار منطقه ۱۴ در رابطه با جابجایی درختان برای اجرای پروژه آزادراه شهید شوشتری و تقاطع بزرگراه شهید محلاتی- بسیج با بیان اینکه سرانه فضای سبز درون شهری از ۱۵.۹۳ مترمربع در این دوره به ۱۷ مترمربع رسیده و ۷.۳ درصد رشد فضای سبز درون شهری را شاهد بوده ایم، اظهار کرد: ما امروز از ۴۳ هزار هکتار فضای سبز درون شهری به ۵۰ هزار هکتار رسیده ایم. به نوعی معادل ۷۰ میلیون مترمربع در این دوره افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در حوزه برون شهری هم از ۱۴ هزار و ۳۳۳ هکتار به ۱۵ هزار و ۴۷۶ هکتار رسیده ایم، خاطرنشان کرد: ۲۹ باغ و ملک به مساحت ۸۷ هزار مترمربع خریداری و به فضای سبز تبدیل شده است. البته در مواردی ناچاریم برای اینکه مسیر مردم کوتاه و مصرف بنزین کمتر شود، درختان را جابجا کنیم که مشکلاتی را هم به دنبال دارد.

بابایی با بیان اینکه دوستانی می گویند یک مسئول برای جابجایی درختان باید استعفا دهد، تصریح کرد: بنده با این موضوع مشکلی ندارم اما آن مسئولی هم که باعث شده بیش از صد هکتار از بوستان سرخه حصار کاسته شود، باید در مورد آن پاسخگو باشد.

سیدمحمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان اینکه پروژه تقاطع بزرگراه شهید محلاتی- بسیج ۲۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، گفت: متأسفانه با موانعی که سازمان بسیج ایجاد کرده پروژه متوقف شده است. بارها مواردی را مطرح کردیم و ملاحظات در نظر گرفته شده تا نواقص برطرف شود.

وی ادامه داد: قرار بود بخشی از سازمان بسیج در مسیر طرح باشد که جابجا شد. سه یا چهار بار طرح را تغییر دادیم اما درنهایت متوقف شد. باید درختان جابجا می شد که پروژه تکمیل شود. درختان جابجا شد اما اینکه پروژه اجرا نشده به دلیل موانع موجود است و اگر وجود نداشت، این پروژه امسال به نتیجه می رسید.

آقامیری با بیان اینکه اینگونه نیست که این دوره مدیریت شهری درختان را قطع می کنند، یادآور شد: همواره تداخل در پروژه های شهری وجود داشته است. در اجرای طرح هایی همچون بزرگراه های امام علی(ع) و نواب صفوی، املاکی تملک و درختانی جابجا شدند تا این دو پروژه فاخر اجرایی شود.

رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه می توان قانونی را در نظر گرفت که اگر در طول مسیر درختانی با بن بالا وجود دارند، هیچ گونه جابجایی صورت نگیرد، اظهار کرد: تا زمانی که چنین قانونی وجود ندارد، نمی توان پروژه های عمرانی را متوقف کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه پروژه های عمرانی هم برای ما اهمیت دارد، گفت: ما در این زمینه در طول سالیان اخیر به شدت موفق بوده ایم اما هنر این است که هم طرح عمرانی اجرا و هم درختان حفظ شود.

به گزارش شهر، مهدی چمران افزود: جابجایی درختان در فصل مناسب صورت گرفته و چند درخت باقی مانده بود که بعد از آن جابجا شده است. فروردین ماه نیز جزء فصل جابجایی است و به شرایط آب و هوایی بستگی دارد.

وی با بیان اینکه اگر نگهداشت درختان مناسب نباشد خشک می شود، گفت: این در حالیست که جابجایی هم در فصل مناسب انجام شده باشد. این اتفاق تجربه ای برای مناطق و سازمان بوستان هاست که در موارد آینده در قرارداد خود این موضوع را لحاظ کنند که مسئول نگهداری درختان مجموعه ای است که درخت در آن محل کاشته شده است و باید پاسخگو باشد.

چمران با تأکید بر اینکه وقتی درختان از بخش میانی بزرگراه صدر جابجا و در بوستان ولایت غرس می شد، مرتب پیگیری می کردیم که درختی قطع یا خشک شده است یا خیر، اظهار کرد: خوشبختانه درختی خشک یا قطع نشد و نگهداشت این درختان به خوبی صورت گرفت.

وی ادامه داد: شهردار منطقه برای بازدید از درختان کاشته شده در پادگان اقدام کرده اما اجازه ندادند این بازدید صورت بگیرد که البته باید هماهنگی هایی انجام می شد. باید شرایط مجدداً بررسی شود تا بتوان به نتیجه رسید و تحرکی در این بخش ایجاد کرد.

انتهای پیام/