به گزارش ایلنا، در سیصد و پنجاه و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به سخنان رئیس جمهور در مورد انتقال پایتخت، اظهار کرد: رئیس جمهور اعلام کرده که اگر افرادی دیدگاه هایی در خصوص انتقال پایتخت دارند، می توانند آن موارد را مطرح کنند.

وی افزود: از رئیس جمهور درخواست می کنیم جلسه ای با اعضای شورای شهر تهران داشته باشد تا بتوانیم در مورد مسائل این شهر با هم گفت و گو کنیم؛ چراکه ایده های زیادی وجود دارد که می توان مطرح کرد.

اقراریان همچنین تصریح کرد: با توجه به بازگشایی مدارس، درخواست ما این است که کمیسیون عمران و حمل و نقل و شهرداری تهران به وظایف ذاتی خود در مورد سرویس مدارس عمل کند و نظارت کافی را داشته باشد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم گفت: اگر اعضای شورا در مورد تهران مطالعه ای کرده اند، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه دهند تا مورد بحث و بررسی صورت بگیرد و بتوانیم به نتیجه برسیم.

مهدی چمران تأکید کرد: تهران آب ندارد؛ اما مگر اصفهان آب دارد؟ امروز در زاینده رود کنسرت برگزار می کنند. ما باید خود را با شرایط وفق دهیم و بتوانیم برای آن برنامه ریزی کنیم. این جمعیت ۱۰ میلیون نفری به هرجای کشور برود، آنجا را به هم خواهد ریخت. حتی اگر دو میلیون نفر هم به نقطه ای دیگر بروند، چالش ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه باید در مورد آب و فاضلاب برنامه ریزی صورت بگیرد، یادآور شد: یکی از وزارتخانه ها پیشنهاد داده بود که به دلیل کم آبی، دو سال ساخت و ساز متوقف شود و ما گفتیم که باید راهکارها بررسی و ارائه شود تا چنین اتفاقی رخ ندهد.

چمران با تأکید بر اینکه وقتی آب را در اصفهان می بندیم و طراوت آن را می گیریم، چیزی از آن باقی نمی ماند، گفت: به هر شکل امیدواریم پیشنهادات جامعی برای مدیریت مسائل پایتخت ارائه کرد. مسائلی هست که همه می گویند اما همه به آن عمل نمی کنند.

انتهای پیام/