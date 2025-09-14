خبرگزاری کار ایران
معاون عملیات امداد و نجات خبر داد:

هشدار نارنجی وقوع سیلاب در استان‌های گیلان و مازندران

کد خبر : 1685635
معاون عملیات سازمان امدادونجات، از صدور هشدار نارنجی وقوع سیلاب در استان‌های گیلان و مازندران خبر داد و از مردم خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، در صورت بروز حادثه با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.

به گزارش  ایلنا از سازمان امدادونجات، محمدحسین کبادی، با اشاره به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی گفت: علاوه بر گیلان و مازندران، در استان‌های گلستان، اردبیل، شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی، جنوب کرمان، شمال‌شرق هرمزگان، جنوب سیستان‌وبلوچستان و جنوب فارس نیز احتمال وقوع رگبارهای شدید وجود دارد.

وی افزود: با توجه به هشدارهای هواشناسی، تمامی نیروهای عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان‌های در معرض خطر در آماده‌باش کامل قرار دارند و هماهنگی‌های لازم با مدیریت بحران برای مقابله با حوادث احتمالی انجام شده است.

کبادی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی خاطرنشان کرد: شهروندان در زمان بارش‌های شدید از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و ارتفاعات خودداری کنند و از سفرهای غیرضروری به مناطق کوهستانی و جاده‌های پرخطر بپرهیزند. همچنین توصیه می‌شود وسایل ضروری و تجهیزات ایمنی در دسترس باشد و آخرین اطلاعیه‌ها از مراجع رسمی دنبال شود.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تصریح کرد: شهروندان در صورت نیاز به امدادرسانی بلافاصله با شماره اضطراری ۱۱۲ (ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر) تماس بگیرند.

