به گزارش ایلنا،‌ عبدالعظیم بهفر، افزود: این فرآورده‌ها به دلیل نبود امکان رهگیری، کنترل فنی و نظارت سیستمی، عملاً خارج از چارچوب وزارت بهداشت وارد کشور می‌شوند و می‌توانند زمینه‌ساز ورود محصولات تاریخ‌گذشته، بی‌کیفیت و تقلبی به بازار باشند.

وی یادآور شد: طبق قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶، همه این محصولات باید مجوز وزارت بهداشت را اخذ و مراحل ارزیابی کیفی را طی کنند؛ در حالی که رویه ملوانی فاقد این الزامات و ابزارهای نظارتی است.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، بهفر تأکید کرد: ادامه این روند موجب تضعیف نظام رهگیری و اصالت فرآورده‌ها، افزایش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین و اختلال در نظم توزیع رسمی خواهد شد.

مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در پایان گفت: در شرایط حساس کنونی، حذف فوری اقلام غذایی از فهرست کالاهای مجاز در رویه ملوانی باید در اولویت قرار گیرد تا از تهدیدهای احتمالی برای امنیت غذایی و سلامت عمومی پیشگیری شود.

