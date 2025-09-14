خبرگزاری کار ایران
ورود برخی اقلام غذایی از مسیر ملوانی سلامت عمومی را تهدید می‌کند

ورود برخی اقلام غذایی از مسیر ملوانی سلامت عمومی را تهدید می‌کند
مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو گفت: ورود برخی فراورده‌های غذایی از طریق رویه ملوانی، سلامت عمومی را به شکل جدی به مخاطره می‌اندازد.

به گزارش ایلنا،‌ عبدالعظیم بهفر،  افزود: این فرآورده‌ها به دلیل نبود امکان رهگیری، کنترل فنی و نظارت سیستمی، عملاً خارج از چارچوب وزارت بهداشت وارد کشور می‌شوند و می‌توانند زمینه‌ساز ورود محصولات تاریخ‌گذشته، بی‌کیفیت و تقلبی به بازار باشند. 

وی یادآور شد: طبق قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب ۱۳۴۶، همه این محصولات باید مجوز وزارت بهداشت را اخذ و مراحل ارزیابی کیفی را طی کنند؛ در حالی که رویه ملوانی فاقد این الزامات و ابزارهای نظارتی است. 

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو،  بهفر تأکید کرد: ادامه این روند موجب تضعیف نظام رهگیری و اصالت فرآورده‌ها، افزایش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین و اختلال در نظم توزیع رسمی خواهد شد. 

مدیر کل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو در پایان گفت: در شرایط حساس کنونی، حذف فوری اقلام غذایی از فهرست کالاهای مجاز در رویه ملوانی باید در اولویت قرار گیرد تا از تهدیدهای احتمالی برای امنیت غذایی و سلامت عمومی پیشگیری شود.

