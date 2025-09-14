دیدار فرمانده کل انتظامی ایران با وزیر کشور عراق در بغداد

به گزارش ایلنا از پلیس، سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراه در سفر به بغداد مورد استقبال «عبدالامیر الشمری» وزیر کشور قرار گرفت و در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های امنیتی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته گفت وگو کردند.

این دیدار با هدف تقویت روابط دوجانبه و گسترش همکاری‌ها در حوزه امنیت، مبارزه با مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و تروریسم و تبادل اطلاعات انجام شده است.

