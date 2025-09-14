خبرگزاری کار ایران
نجات ۲۰ گردشگر مفقود شده در «لفور»

نجات ۲۰ گردشگر مفقود شده در «لفور»
کد خبر : 1685576
نیروهای جست و جو و نجات جمعیت هلال احمر، گردشگران مفقود شده در جنگل «لفور» را نجات دادند.

به گزارش ایلنا،  ساعت ۲۰:۳۵ شب گذشته، خبری مبنی بر مفقود شدن یک گروه ۲۰ نفره گردشگری در حوالی منطقه جنگلی «لفور» و آبشار «اسکلیم» در شهرستان سوادکوه شمالی، از سوی مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) به هلال‌احمر اعلام شد. 

بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات جاده‌ای کلیج‌خیل با هماهنگی پاسگاه انتظامی لفور و دهیاری محل به منطقه اعزام شد. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر؛ پس از چند ساعت جست‌وجو، گمشدگان در مناطق صعب العبور منطقه پیدا و پس از درمان مصدومین به صورت سرپایی، تمامی اعضای گروه به منطقه شهری منتقل شدند. 

در همین زمینه، جمعیت هلال احمر از تمامی‌گردشگران تقاضا دارد تا از عزیمت به مناطقی که نسبت به آن شناخت کافی ندارند، خودداری کرده و یا به همراه افراد بومی و متخصص پیمایش خود را انجام دهند.

