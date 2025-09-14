به گزارش ایلنا، با نزدیک شدن به نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی، اهمیت مشارکت جامعه پزشکی در تعیین سرنوشت این نهاد صنفی بیش از پیش نمایان شده است. سازمان نظام پزشکی به‌عنوان مهم‌ترین نهاد مدنی و حرفه‌ای پزشکان، نقشی تعیین‌کننده در ابعاد مختلف زندگی شغلی آنان ایفا می‌کند؛ از تعرفه‌گذاری و تعامل با بیمه‌ها گرفته تا صیانت از شأن حرفه‌ای و رسیدگی به پرونده‌های انتظامی.

«منصور علیمردانی» عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و متخصص بیماری‌های عفونی با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی، تأکید کرد: انتخابات پیشِ‌رو باید در اولین فرصت برگزار شود و با سخت‌گیری‌های غیرضروری مواجه نگردد.

وی افزود: سازمان نظام پزشکی یکی از معدود نهادهای صنفی دارای قانون خاص است که نقش مهمی در حمایت از جامعه پزشکی و رسیدگی به تخلفات و مشکلات این قشر ایفا می‌کند. بنابراین انتظار می‌رود جامعه پزشکی در این انتخابات افرادی را برگزیند که هم بر امور صنفی و قانون مسلط باشند و هم دلسوز مردم و همکاران خود بوده و جانب حق را رعایت کنند، بدون آنکه به نفع یا ضرر گروه یا فردی خاص عمل کنند.

علیمردانی با اشاره به برخی ایرادات موجود در قانون نظام پزشکی گفت: بخشی از مواد این قانون مسکوت یا نسخ شده و نیازمند اصلاح است. بنابراین انتظار می‌رود اصلاح قانون در دستور کار ترکیب جدید هیئت مدیره و شورای عالی نظام پزشکی قرار گیرد. مجلس نیز از این موضوع حمایت خواهد کرد تا قانون کارآمدتر و متناسب‌تر با شرایط روز بازنگری شود.

وی در ادامه درباره ضرورت مشارکت بالا در انتخابات تأکید کرد: مشارکت همگانی تضمین‌کننده انتخاب افراد دلسوز و متعادل است. در غیر این صورت، برخی ممکن است با اهداف گروهی و مطامع خاص وارد هیئت‌های بدوی، تجدیدنظر یا کمیسیون‌های نظام پزشکی شوند و منافع عمومی نادیده گرفته شود. مشارکت گسترده جامعه پزشکی باعث می‌شود تعادل لازم در انتخابات برقرار شده و افرادی شایسته در رأس امور قرار گیرند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با بیان اینکه نباید گرایش‌های سیاسی و گروهی بر انتخابات نظام پزشکی سایه بیفکند، اظهار داشت: هرچند هر فرد ممکن است تمایلاتی داشته باشد، اما آنچه اهمیت دارد انتخاب افراد بر اساس منافع عمومی است، نه گرایش‌های سیاسی یا صنفی محدود.

وی همچنین نقش پزشکان جوان در این دوره از انتخابات را برجسته دانست و گفت: نسل جوان باید با مشارکت فعال، نمایندگان خود را وارد هیئت مدیره‌ها کند تا دغدغه‌های این قشر نیز در ساختار نظام پزشکی دیده شود. حضور پزشکان جوان در ترکیب مدیریتی، تعادل و پویایی بیشتری به سازمان خواهد بخشید.

به گزارش وبدا، علیمردانی در پایان با قدردانی از تلاش‌های جامعه پزشکی تأکید کرد: امیدواریم انتخابات پیشِ‌رو با مشارکت حداکثری برگزار شود و منجر به شکل‌گیری سازمانی کارآمدتر و حامی‌تر برای پزشکان و مردم شود.

