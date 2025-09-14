رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم:
کادر درمانی و اورژانس تا آخرین لحظه برای احیای مرحوم امید جهان تلاش کردند
رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم اعلام کرد: امید جهان، خواننده محبوب کشور، در حین حضور در جشن خرمای بم دچار عارضه قلبی شد و بلافاصله به بیمارستان پاستور بم منتقل و در بخش مراقبتهای ویژه (CCU) تحت درمان قرار گرفت، اما تلاشهای پزشکی بینتیجه ماند و وی جان خود را از دست داد.
به گزارش ایلنا، علی رادفر اظهار داشت: این خواننده مشهور ساعت ۳۰ دقیقه بامداد شنبه ۲۲ شهریور پس از دو نوبت عملیات احیای قلبی موفق توسط تیم اورژانس پیشبیمارستانی، کادر پرستاری و پزشکی اورژانس بیمارستان پاستور به بخش مراقبتهای ویژه منتقل شد.
رادفر ادامه داد: با تلاشهای بیوقفه و بهکارگیری تمامی امکانات، احیای قلبی مجدد وی انجام گرفت، اما متأسفانه پس از چندین بار عملیات احیا، ظهر امروز (شنبه) ۲۲ شهریور فوت کرد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: پدر این خواننده، محمود جهان، از چهرههای محبوب موسیقی بندری، چند سال پیش بر اثر سکته قلبی درگذشته است.
گفتنی است، امید جهان جمعه شب گذشته در حین اجرای کنسرت در جشن خرمای بم که در آمفیتئاتر روباز منطقه ویژه اقتصادی بم برگزار میشد، دچار عارضه قلبی شد و به بیمارستان منتقل گردید. این مراسم که همهساله برگزار میشود، با حضور فعال اورژانس همراه بوده است.
همچنین گفتنی است، بعد از انتقال این خواننده به بیمارستان، دکتر علی رادفر، رییس دانشگاه علوم پزشکی بم به همراه دکتر غضنفرآبادی، نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی و فرماندار این شهرستان در بیمارستان حاضر شده بودند تا از نزدیک پیگیر درمان وی باشند.
به گزارش وبدا، امید جهان متولد بهمن ۱۳۶۰ در آبادان بود که از ۲۳ سالگی وارد عرصه موسیقی شد و پس از سالها فعالیت، سبک منحصربهفردی در موسیقی محلی و پاپ به دست آورد.