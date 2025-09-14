خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهردار تهران:

در آستانه مهرماه ۲۰۰ اتوبوس جدید وارد ناوگان می‌شود

در آستانه مهرماه ۲۰۰ اتوبوس جدید وارد ناوگان می‌شود
کد خبر : 1685560
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار تهران از رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید در پایتخت تا پایان شهریورماه خبر داد.

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی با اشاره به تداوم روند تامین و واردات اتوبوس‌های دیزلی و برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، گفت: در همین راستا هفته آینده ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید رونمایی خواهد شد.

به گزارش شهر، وی از واردات ۴۰۰ دستگاه اتوبوس‌ دوکابین به تهران هم خبر داد و افزود: تعدادی از این اتوبوس‌ها را از چین تحویل گرفتیم و به سمت گمرک در حال حرکت است و تا پایان سال به تدریج به ناوگان اضافه خواهند شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی