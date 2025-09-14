شهردار تهران:
در آستانه مهرماه ۲۰۰ اتوبوس جدید وارد ناوگان میشود
شهردار تهران از رونمایی از ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید در پایتخت تا پایان شهریورماه خبر داد.
به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی با اشاره به تداوم روند تامین و واردات اتوبوسهای دیزلی و برقی به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت، گفت: در همین راستا هفته آینده ۲۰۱ دستگاه اتوبوس جدید رونمایی خواهد شد.
به گزارش شهر، وی از واردات ۴۰۰ دستگاه اتوبوس دوکابین به تهران هم خبر داد و افزود: تعدادی از این اتوبوسها را از چین تحویل گرفتیم و به سمت گمرک در حال حرکت است و تا پایان سال به تدریج به ناوگان اضافه خواهند شد.