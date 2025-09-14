به گزارش شهر، وی از واردات ۴۰۰ دستگاه اتوبوس‌ دوکابین به تهران هم خبر داد و افزود: تعدادی از این اتوبوس‌ها را از چین تحویل گرفتیم و به سمت گمرک در حال حرکت است و تا پایان سال به تدریج به ناوگان اضافه خواهند شد.