سازمان هواشناسی اعلام کرد:
خزر طی سه روز آینده مواج است
سازمان هواشناسی امروز (یکشنبه) برای استانهای مازندران و گیلان، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیشبینی کرد.
به گزارش ایلنا بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیش یابی هواشناسی، امروز (یکشنبه) در شمال آذربایجان غربی، برخی مناطق استان های آذربایجان شرقی، اردبیل، گلستان و ارتفاعات البرز در استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان بارش پراکنده رخ خواهد داد.
فردا (دوشنبه) بارش پراکنده در گیلان، مازندران اردبیل و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.
این شرایط سه شنبه و چهارشنبه در شمال آذربایجان شرقی، برخی مناطق استانهای اردبیل، گیلان و غرب مازندران ادامه خواهد داشت.
پنجشنبه در ارتفاعات البرز و برخی مناطق غرب کشور بارش پراکنده رخ خواهد داد.
در پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی میشود.امروز در استانهای قزوین، البرز و تهران، طی سه روز آینده برای شمال شرق و پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.
همچنین طی سه روز آینده دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران صاف، در بعدازظهر همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.