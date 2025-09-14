خزر طی سه روز آینده مواج است

فردا (دوشنبه) بارش پراکنده در گیلان، مازندران اردبیل و ارتفاعات البرز ادامه خواهد داشت.

این شرایط سه شنبه و چهارشنبه در شمال آذربایجان شرقی، برخی مناطق استان‌های اردبیل، گیلان و غرب مازندران ادامه خواهد داشت.

پنجشنبه در ارتفاعات البرز و برخی مناطق غرب کشور بارش پراکنده رخ خواهد داد.

در پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

امروز در استان‌های قزوین، البرز و تهران، طی سه روز آینده برای شمال شرق و پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.

همچنین طی سه روز آینده دریای خزر مواج است.

امروز آسمان تهران صاف، در بعدازظهر همراه با وزش باد و گاهی وزش باد شدید است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.