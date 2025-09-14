سلامت طبقاتی شده است

«سلمان اسحاقی» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان پزشکی توضیح داد: متأسفانه دولت به این باور و اعتقاد درست نرسیده است که ما در کشورمان کمبود پزشک متخصص در حوزه‌های مختلف داریم. به طور مثال روز گذشته، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد که مجوز استخدام ۵۰۰ پرستار در دانشگاه علوم پزشکی تهران صادر شده، در حالی که تعداد افراد متقاضی استخدام در گروه پرستاری این دانشگاه در آزمون پیش‌رو، ۳۰۰ نفر است.

او ادامه داد: نکته دوم این است که نباید این موضوع را صرفاً از منظر وزارت بهداشت دید. من بارها گفته‌ام در امر سلامت باید متولی امر سلامت را دولت بدانیم. دکتر ظفرقندی قطعاً موافق این موضوع هست که ما افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پزشکی به‌ویژه در رشته دندانپزشکی داشته باشیم. اما این امر نیازمند منابع اعتباری است.

منابع بهداشت و درمان، هیچ‌وقت صددرصد تخصیص نمی‌یابد

وی اضافه کرد: آیا نباید از دولت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی پرسید که منابع این وزارتخانه برای این موضوع تعریف شده است یا خیر؟ آیا اجازه داده می‌شود که از منابع درمان و بهداشت برداشته شود و در منابع آموزشی قرار گیرد؟ همه این موارد درحالی است که منابع بهداشت و درمان که درباره آن صحبت می‌کنیم، هیچ‌وقت صددرصد تخصیص نمی‌یابد.

اسحاقی بیان کرد: سؤال من این است که دکتر پزشکیان در زمانی که در کمیسیون بهداشت و درمان بودند، مکرراً اعلام می‌کردند که ما چیزی از دولت نمی‌خواهیم، فقط آنچه حق حوزه سلامت است، باید پرداخت شود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و هم وزارت بهداشت اصرار بر این داریم که اگر قرار است در خصوص کمیت برنامه‌ریزی شود، باید ابتدا بستر برای ارتقای کیفیت آموزش نیز فراهم شود.

وی افزود: در یک برهه زمانی، ما در کشورمان پزشکان برجسته‌ای همچون دکتر قریب، پروفسور سمیعی، دکتر حریرچی، دکتر جان‌بابایی و دیگر بزرگان را تربیت کردیم. اگر کیفیت پایین بیاید، حتی اگر صد برابر ظرفیت افزایش یابد، خروجی آن آسیب بیشتری به حوزه سلامت وارد می‌کند و بی‌اعتمادی بیشتری نسبت به نظام سلامت به وجود می‌آورد.

او تصریح کرد: هدف شورای عالی انقلاب فرهنگی، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت یکی است؛ هدف آن است که بتوانیم برنامه‌ریزی کنیم تا کمبود پزشک، به‌ویژه در رشته دندانپزشکی، جبران شود. اما هدف مشترک دیگر آن است که ابتدا زیرساخت‌ها برای ارتقای کیفیت آموزش فراهم شود و سپس درباره افزایش کمیت تصمیم‌گیری کنیم.

متأسفانه سلامت در کشور اولویت دولت نیست

اسحاقی متذکر شد: تحقق این هدف تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، بلکه دولت مسئول آن است. وزیر بهداشت نیز یکی از دلایل پافشاری‌اش همین است که وقتی نتوانسته زیرساخت‌های آموزشی را فراهم کند و اگر بخواهد فراهم کند، لازم است منابع اعتباری مشخص برای آن پیش‌بینی شود. این منابع را چه کسی باید تأمین کند؟ دولت باید این کار را انجام دهد.

او ادامه داد: وقتی منابعی مانند هدفمندی یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزوده و بیمه حوادث هیچ‌کدام به‌طور کامل در حوزه سلامت محقق نمی‌شوند، چگونه می‌توان انتظار داشت میدان دیگری به این منابع اضافه گردد؟ بنابراین دولت باید ابتدا منابع مشخص و پایداری برای ارتقای کیفیت آموزش در کشور بیندیشد، تثبیت کند و تخصیص دهد و سپس برای افزایش تعداد پزشکان، متخصصان و دندانپزشکان اقدام کند.

ناتوانی برخی بیماران در تأمین هزینه‌ها و توقف درمان

اسحاقی گفت: امروز ناچارم این خبر بد را بدهم که متأسفانه سلامت در کشور اولویت دولت نیست، زیرا ما با گرانی دارو، کمبود دارو و بی‌کیفیتی خدمات در حوزه درمان و بهداشت مواجه هستیم.

او افزود: نکته جالب این است که در حوزه بهداشت و درمان، نه خدمت‌دهنده (پزشکان، متخصصان و پرستاران) رضایت دارند و نه خدمت‌گیرنده (بیماران). بعضی از درمان‌ها به دلیل ناتوانی بیماران در تأمین هزینه‌ها ناقص یا متوقف می‌ماند.

در حوزه سلامت شاهد جامعه‌ای طبقاتی هستیم

وی خاطرنشان کرد: نکته اساسی این است که ما هنوز نتوانسته‌ایم پس از یک سال و نیم از وعده رئیس‌جمهور که فرمودند در حوزه سلامت و درمان باید همه پای یک سفره بنشینیم، حداقل برنامه‌ریزی کنیم. تا زمانی که شاهد بیمه‌های تکمیلی متعدد باشیم، در حوزه سلامت شاهد جامعه‌ای طبقاتی هستیم؛ یک جامعه‌مرفه، یک جامعه ضعیف و دیگری جامعه‌ی بسیار فقیر.

او افزود: این ساختار بیمه‌های تکمیلی و در کنار آن، عدم تخصیص کامل منابع قانونی همچون هدفمندی یارانه‌ها و مالیات بر ارزش افزوده که این منابع هم هر سال کمتر از ۵۰ درصد به حوزه سلامت تخصیص می‌یابد، همگی مشکلات جدی ایجاد کرده‌اند.

