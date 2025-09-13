خبرگزاری کار ایران
پایان غم‌انگیز سفر خانواده با پراید؛ کودک ۴ ماهه در دم جان باخت

کد خبر : 1685363
فرمانده پاسگاه پلیس راه چمن بید از وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر 35 محور چمن بید- جنگل گلستان خبر داد و گفت: در این حادثه تلخ، نوزاد 4 ماهه جان باخت.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ"محسن مجرد" اظهار داشت: صبح امروز در کیلومتر 35 محور "چمن بید- جنگل گلستان" یک دستگاه خودروی پراید به علت عدم توجه راننده به جلو با گاردریل کنار جاده برخورد کرد.

وی افزود: در این حادثه غم انگیز، کودک حدودا 4 ماهه در دم جان باخت و چند سرنشین خودرو نیز مصدوم شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

فرمانده پلیس راه چمن بید در پایان تاکید کرد: رانندگان باید همواره با سرعت مطمئنه و توجه به جلو در جاده ها تردد کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

