وی افزود: در این حادثه غم انگیز، کودک حدودا 4 ماهه در دم جان باخت و چند سرنشین خودرو نیز مصدوم شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند. فرمانده پلیس راه چمن بید در پایان تاکید کرد: رانندگان باید همواره با سرعت مطمئنه و توجه به جلو در جاده ها تردد کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.

به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ"محسن مجرد" اظهار داشت: صبح امروز در کیلومتر 35 محور "چمن بید- جنگل گلستان" یک دستگاه خودروی پراید به علت عدم توجه راننده به جلو با گاردریل کنار جاده برخورد کرد.