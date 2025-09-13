پایان غمانگیز سفر خانواده با پراید؛ کودک ۴ ماهه در دم جان باخت
فرمانده پاسگاه پلیس راه چمن بید از وقوع سانحه رانندگی در کیلومتر 35 محور چمن بید- جنگل گلستان خبر داد و گفت: در این حادثه تلخ، نوزاد 4 ماهه جان باخت.
وی افزود: در این حادثه غم انگیز، کودک حدودا 4 ماهه در دم جان باخت و چند سرنشین خودرو نیز مصدوم شدند که بلافاصله توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.
فرمانده پلیس راه چمن بید در پایان تاکید کرد: رانندگان باید همواره با سرعت مطمئنه و توجه به جلو در جاده ها تردد کنند تا شاهد چنین حوادث ناگواری نباشیم.