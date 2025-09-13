اینجا بزرگترین مرکز «تولید جنین گاو» در غرب آسیاست
به مناسبت هفته وقف، خبرنگاران در تور ویژهای از شرکت دانشبنیان سینافناوران ماندگار و دیگر مجموعههای فناورانه تحت حمایت سازمان اوقاف بازدید کردند. این بازدید نشان داد وقف، نهتنها سنتی دیرپا، بلکه موتور محرکهای برای توسعه علم، فناوری و اشتغال در کشور است که با حمایتهای هوشمندانه سازمان اوقاف، به سمت تجاریسازی و صادرات محصولات دانشبنیان پیش میرود.
به گزارش ایلنا، به مناسبت هفته وقف، تور رسانهای خبرنگاران از فعالیتهای دانشبنیان مورد حمایت سازمان اوقاف برگزار شد. این بازدید که با هدف آشنایی با دستاوردهای فناورانه شرکتهای دانشبنیان تحت حمایت اوقاف انجام شد، فرصتی برای آشنایی با ظرفیتهای مغفولمانده وقف در عرصههای نوین، از جمله کشاورزی هوشمند، دامپروری صنعتی و صادرات فناوریمحور فراهم آورد.
پیش از حرکت به سمت شرکتی دانشبنیان در ملارد، بازدیدکنندگان از مجموعه فعالیتهای اقتصادی و نوآورانه سازمان اوقاف در محل این سازمان بازدید کردند. در این مرکز نوآوری، حدود ۶۰ شرکت دانشبنیان در حوزههای مختلف از جمله کشاورزی، هوش مصنوعی، سلامت، شیلات و تجهیزات پزشکی مشغول فعالیت هستند.
مدیرعامل یکی از این شرکتهای دانشبنیان در گفتوگو با خبرنگاران از تولید سالانه ۱۳ هزار تن محصولات زراعی و باغی خبر داد و افزود: سالانه بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر-روز اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میکنیم و در حوزه صادرات محصولات هستهدار نیز سالانه حدود ۳ هزار تن به کشورهای همسایه صادر میشود.
بخش دوم این تور به بازدید از شرکت دانشبنیان دیگری اختصاص داشت؛ شرکتی فعال در حوزه بیوتکنولوژی دامی و تولید جنین گاو که تحت حمایت سازمان اوقاف رشد چشمگیری داشته است.
مدیرعامل این شرکت، با اشاره به دستاوردهای فناورانه مجموعه گفت: ما بهترین نژادهای دام را شناسایی کردهایم و با استفاده از فناوری لقاح مصنوعی، از یک گوساله امکان تولید ۲۰ گوساله در سال فراهم شده است. اکنون بزرگترین مرکز تولید جنین گاوی در غرب آسیا هستیم.
فرآیند استحصال تخمک از دام بهصورت هفتگی انجام شده، پس از لقاح آزمایشگاهی، جنینها تا روز هفتم یا هشتم در محیط آزمایشگاهی نگهداری میشوند، منجمد شده و در نهایت به رحم گاوهای گیرنده منتقل میگردند. این فناوری پیشرفته میتواند تحولی بزرگ در افزایش بهرهوری تولید گوشت و شیر کشور ایجاد کند.
وی افزود: در حالی که در آمریکا سالانه بیش از یک میلیون جنین تولید میشود و با کاهش جمعیت دام، تولید گوشت و لبنیات افزایش یافته، در ایران نیز این ظرفیت بالقوه وجود دارد تا از طریق افزایش بهرهوری، حاشیه سود دامدار را تا ۳۰ درصد افزایش دهیم.
از صادرات به آفریقا تا رشد ۴۰ برابری ارزش مجموعه
این شرکت در حال حاضر با دو کشور آفریقایی قرارداد صادرات جنین دارد و با کشورهای دیگری نیز در حال تبادل دانش و فناوری است. با حمایتهای سازمان اوقاف، ظرفیت دامداری این مجموعه از ۷۵ رأس به بیش از ۱۰۰۰ رأس افزایش یافته و ارزش آن از ۲۰ میلیارد به بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سهامداران این مجموعه، جهاد دانشگاهی و سازمان اوقاف هستند و بخشی از درآمد شرکت به توسعه فعالیتها و بخشی دیگر به موقوفه اختصاص مییابد. جنینهای تولیدی این شرکت حدود ۱۰ میلیون تومان قیمتگذاری میشوند، در حالی که نمونه وارداتی آنها ۴۰۰ دلار هزینه دارد.
سید حسن حجتی، مدیر مجامع و شرکتهای دانش بنیان سازمان اوقاف در این بازدید ضمن تاکید بر نقش مهم وقف در توسعه فناوریهای نوین گفت: نهاد وقف از چند سال قبل، به ویژه پس از حضور آقای خاموشی در سازمان اوقاف، به طور جدی وارد حوزه حمایت از شرکتهای دانشبنیان شده است. تاکنون حدود ۴۰ شرکت دانشبنیان تحت حمایت سازمان اوقاف فعالیت میکنند که در زمینه تامین نیازهای روز جامعه و حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی نقش موثری دارند.
وی افزود: مجموعه شرکتهایی که تحت حمایت سازمان هستند در حوزههای مختلفی فعالیت میکنند، از جمله درمان، دارو، بهداشت، تجهیزات پزشکی، الکترونیک و هوش مصنوعی.
حجتی تصریح کرد: نگاه عمومی مردم به وقف غالباً سنتی و محدود به امور خیرخواهانه است، اما وقف در حال حاضر به عرصه علم و پژوهش نیز وارد شده است، به گونهای که ترویج دین به صورت مدرن و علمی پیگیری میشود. صندوق مهر ماندگار که توسط سازمان اوقاف راهاندازی شده، نمونهای از استمرار این فرهنگ و تلاش برای حمایت از پژوهش و نوآوری است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاهی که به زودی برگزار میشود، فرصتی خواهد بود تا اقدامات انجام شده توسط این شرکتها بهخوبی معرفی شده و مردم و رسانهها با این ظرفیتهای بزرگ آشنا شوند.
محمود استاجی، مدیر امور بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه ضمن تشریح اهداف برگزاری این تور گفت: در ایام هفته وقف، یکی از برنامههای مهم، تور بازدید از فعالیتهای سازمان اوقاف است. امروز نیز تور ویژه اصحاب رسانه را برگزار کردیم تا از نزدیک با پروژههای فناورانه و دانشبنیان تحت حمایت وقف آشنا شوند.
وی افزود: وقف نهاد و سنتی قدیمی است اما در سالهای اخیر سازمان اوقاف نگاه خود را از اجارهداری صرف به سمت سرمایهگذاری هدفمند و حمایت از شرکتهای دانشبنیان تغییر داده است. این تغییر رویکرد باعث شده که وقف به حوزهای غنی و پویا تبدیل شود که ظرفیتهای بالقوه آن بیش از پیش شکوفا شده است.
استاجی تاکید کرد: با ورود سازمان اوقاف به حوزههایی مانند انرژی خورشیدی، صنعت کشاورزی، دامداری و تجهیزات پزشکی، شاهد حرکت بهروز و متناسب با نیازهای امروز جامعه هستیم. این اقدامات نمونه بارزی از تحقق منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه خودکفایی و تولید داخلی است.
او در پایان گفت: از رسانههای جمعی، به ویژه صدا و سیما و خبرگزاریها، تقاضا داریم که این پروژهها را به دقت پوشش دهند و با انعکاس فعالیتهای وقف، زمینه اطلاعرسانی گسترده به مردم فراهم شود. امیدواریم این حرکتهای نوآورانه بتواند فرهنگ وقف را به نسلهای جدید منتقل کرده و از ظرفیتهای آن در توسعه کشور بهرهبرداری کنیم.
بازدید رسانهای از فعالیتهای دانشبنیان تحت حمایت اوقاف نشان داد که وقف، نهتنها محدود به فعالیتهای سنتی نیست، بلکه امروز به ابزاری مؤثر در خدمت پیشرفت علمی، اشتغالزایی، صادرات فناوری و تحقق اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است. سازمان اوقاف با بهرهگیری از ظرفیتهای مغفولمانده موقوفات، گامهای موثری در جهت توانمندسازی زیستبوم دانشبنیان کشور برداشته است.