کشف بیش از ۲۱۰ قلم داروی قاچاق در شمال شرق تهران

به گزارش ایلنا، جمشید سلام‌زاده گفت: بازرسان معاونت غذا و دارو به همراه مأموران پلیس امنیت اقتصادی و نمایندگان سازمان تعزیرات حکومتی، هفته گذشته از یک واحد غیرمجاز بازرسی کردند و محموله‌ای شامل ۱۴۶ قلم داروی تولید داخل و ۶۴ قلم داروی خارجی قاچاق و کمیاب کشف شد.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، وی تأکید کرد: داروهای خارج از شبکه رسمی از اعتبار و اصالت برخوردار نیستند و می‌توانند سلامت بیماران را به خطر بیندازند.

سلام‌زاده از مردم خواست دارو، مکمل و محصولات سلامت‌محور را تنها از داروخانه‌ها و مراکز معتبر خریداری کنند و هرگونه تخلف را از طریق سامانه ۱۹۰ گزارش دهند.

