به گزارش ایلنا از مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، احمد محمودزاده با تقدیر از تلاش های معلمان ، مدیران و موسسین مدارس غیر دولتی در پیشبرد اهداف عالی نظام تعلیم و تربیت کشور ، گفت: بخشی از دانش آموزان کشور در مدارس غیردولتی مشغول به تحصیل می باشند و لذا تلاش های شما عزیزان در نظام آموزش و پرورش کشور قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه به حمد الهی و عنایت های ویژه رییس جمهور محترم جناب آقای دکتر پزشکیان امروز آموزش و پرورش از اولویت های جدی و اصلی دولت چهاردهم است ، اظهار داشت: تلاش های گسترده ای در زمینه ها و ابعاد مختلف با پیگیری های وزیر محترم آموزش و پرورش در این وزارتخانه صورت گرفته است که انشاالله نتایج ارزشمند آن در نظام تعلیم و تربیت کشور مشهود خواهد بود.

محمودزاده بهره گیری از فناوری های نوین به ویژه هوش مصنوعی به شکل مدیریت شده و هدفمند در مدارس را ضروری دانست و‌گفت: امروزه دانش آموزان و نسل جدید در بسیاری از این موارد از ما جلوتر هستند و وظیفه ماست که خود را نسبت به پیشرفت های جهان به روز رسانی کنیم ، از این رو آموزش های هوش مصنوعی در دو فاز برای دانش آموزان و معلمان به صورت جدی پیگیری و عملیاتی می شود.

محمودزاده کنشگری فعال رسانه ای در مدارس و مراکز غیر دولتی را ضروری دانست و افزود : باید دانش آموزان را نسبت به وقایع مهم جامعه کنشگر و فعال تربیت نمود و آنها را در مسیر فعالیت های گروهی و حضور در تشکل های دانش آموزی هدایت کنیم .

محمودزاده با تاکید بر اینکه حکمرانی دولت در مدارس غیردولتی جاری است ، خاطر نشان کرد : سیاست های نظام تعلیم و تربیت کشور کاملا شفاف و واضح است و همگی مدارس غیر دولتی موظف به حرکت در مسیر قانون و سیاست های وزارت آموزش و پرورش می باشند.

معاون وزیر آموزش و پرورش با توجه به ماموریت های سازمان ،گفت: توجه به اسناد بالادستی ،حرکت در مسیر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، اجرایی سازی قانون مدارس و مراکز غیر دولتی و جلب مشارکت مردم و سایر نهادها و سازمان ها از جمله ماموریت های سازمان است که همگی باید منجر به ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور شود.

محمودزاده ارتقای مدیریت آموزشگاهی و تحول در کلاس درس را از برنامه های جدی وزارت آموزش و پرورش در دولت چهاردهم دانست و افزود: همکاری با سایر معاونت های تخصصی و اجرای سیاست های آنها در کنار تسهیل گری و تنظیم گری سازمان می تواند ما را در رسیدن به اهداف سازمانی کمک کند.

محمودزاده با اشاره به تصویب طرح مدرسه مجازی اظهار کرد: در این طرح با تجمیع اکثر مدارس بزرگسالان ،تنوع آنها بسیار کاهش یافته و بعد از این دانش آموزان خارج از کشور هم نیز که علاقه مند به نظام تعلیم و تربیت کشور می باشند نیز می توانند از طریق مدرسه مجازی به تحصیل بپردازند.

گفتنی است در این نشست صنیعی رییس شورای هماهنگی موسسان مدارس غیر دولتی کشور با تقدیر از زحمات کلیه همکاران مدارس غیر دولتی در خدمت به نظام و تربیت کشور گفت: در راستای برنامه های این شورا جلسات بسیار زیادی به ویژه در مبحث شهریه مدارس غیر دولتی برگزار شده است و کارگروه شهریه با جدیت تمام تلاش کرد تا با در نظر گرفتن تمامی معیارها شرایطی را فراهم نماید تا مردم بتوانند با اطمینان و آرامش بیشتر از خدمات این مدارس بهره ببرند.

صنیعی با تاکید بر اهمیت فعالیت مدارس غیر دولتی با توجه به شرایط سخت اقتصادی ، اظهار داشت : ضعیف شدن مدارس غیردولتی از دست دادن یک سرمایه فرهنگی است.