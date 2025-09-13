بازگرداندن منابع دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، پایداری تولید را تضمین میکند
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت مدیریت هدفمند بودجهها گفت: همکاری دانشگاهها، بیمهها و بخشهای مختلف، جریان نقدینگی و تأمین دارو را بهبود میبخشد.
به گزارش ایلنا، نقی شهابی مجد اظهار کرد: بازگرداندن منابع مالی دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، یکی از الزامات پایداری تولید است و این اقدام میتواند از تعطیلی کارخانهها جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: مدیریت هوشمند بودجه و استفاده بهینه از منابع هدفمندی یارانهها، ظرفیت پایداری تولید دارو را افزایش داده و کمبودها را کاهش میدهد.
او یادآور شد: همکاری نزدیک بین دانشگاهها، بیمهها و معاونتهای وزارت بهداشت نقش مهمی در تسریع پرداختها و جلوگیری از انباشته شدن بدهیها دارد و زمینه را برای یک چرخه تأمین روان و پایدار فراهم میکند.