به گزارش ایلنا، نقی شهابی مجد اظهار کرد: بازگرداندن منابع مالی دارو و تجهیزات به چرخه تأمین، یکی از الزامات پایداری تولید است و این اقدام می‌تواند از تعطیلی کارخانه‌ها جلوگیری کند.

وی اضافه کرد: مدیریت هوشمند بودجه و استفاده بهینه از منابع هدفمندی یارانه‌ها، ظرفیت پایداری تولید دارو را افزایش داده و کمبودها را کاهش می‌دهد.

او یادآور شد: همکاری نزدیک بین دانشگاه‌ها، بیمه‌ها و معاونت‌های وزارت بهداشت نقش مهمی در تسریع پرداخت‌ها و جلوگیری از انباشته شدن بدهی‌ها دارد و زمینه را برای یک چرخه تأمین روان و پایدار فراهم می‌کند.