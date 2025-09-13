خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۱۰ همت کالای قاچاق و احتکاری در ۵ ماه نخست سال

کشف ۱۰ همت کالای قاچاق و احتکاری در ۵ ماه نخست سال
کد خبر : 1685294
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا بیان داشت: در پنج ماهه سال جاری ۸۶۰۰ تماس مردمی با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا تماس گرفتند.

به گزارش ایلنا، سردار «حسین رحیمی» در تشریح عملکرد ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۴ عنوان داشت: دراین مدت ۸۶۰۰ تماس مردمی با ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی فراجا از سراسر کشور دریافت شده است. 

وی با اشاره به عملیاتی شدن ۸۸۵ مورد از تماس‌های دریافتی، بیان داشت: با پیگیری تماس‌های دریافتی قابل بهره برداری بیش از ۱۰ همت کالای قاچاق و احتکاری در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری از سراسر کشور کشف شد. 

به گزارش پلیس، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با اشاره به اینکه ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی با شماره ۰۹۶۳۰۰ بصورت شبانه روزی آماد دریافت اخبار و اطلاعات هموطنان گرامی است، بیان داشت: بطور حتم با همکاری و مشارکت مردم بهتر می‌توان با جرایم و مفاسد اقتصادی مقابله و مبارزه کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی