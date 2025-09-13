مدیرکل امور بانوان استانداری تهران تشریح کرد:
اقدامات مهم برای کودکان زیر دو سال در زندانها؛ از صدور شناسنامه برای فاقدین مدارک هویتی تا اخذ مجوز مهدکودک
مدیرکل امور بانوان استانداری تهران اقدامات مهم انجام شده برای کودکان زیر دو سال در زندانهای زنان را تشریح کرد.
«کودکان زیر دو سال که همراه مادران خود در زندانها زندگی میکنند، یکی از گروههای آسیبپذیر جامعه هستند که نباید قربانی شرایط شوند.» این جمله را «پریسا علیلو» مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری تهران میگوید. او در گفتوگویی اعلام کرد: در راستای تأکید مقام عالی استان بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، اقدامات متعددی در این حوزه از جمله تأمین شیر خشک مورد نیاز، پیگیری صدور شناسنامه برای کودکانی که فاقد مدارک هویتی بودند، اخذ مجوز مهدکودک در ندامتگاه و تجهیز و راهاندازی سالن ورزشی ویژه زنان انجام شده است.شرح این گفتوگو در پی میآید:
با توجه به اینکه دفتر بانوان برای بهره گیری از توان تمامی ظرفیتها اقدام به تشکیل کمیته های راهبری بویژه در بحث بحران گرفته این کمیتههای راهبری مدیریت بانوان در بحران چه جایگاهی در سیاستهای کلان دولت دارند؟
تشکیل کمیتههای راهبری مدیریت بانوان در بحران در سطح شهرستانهای استان تهران، یکی از اقدامات محوری ما در تحقق سیاستهای دولت چهاردهم است. تجربه نشان داده بانوان در شرایط بحرانی، از زلزله و سیل گرفته تا بحرانهای اجتماعی، نقشی کلیدی در مدیریت منابع، آرامسازی خانوادهها و بازسازی اجتماعی دارند.
ما این کمیتهها را بهگونهای طراحی کردهایم که علاوه بر مدیریت بحران، به آموزش، توانمندسازی و سازماندهی بانوان نیز بپردازد. در واقع این کمیتهها شبکهای از ظرفیتهای اجتماعی را فعال میکنند که میتواند بار سنگین بحرانها را در کنار دولت کاهش دهد. این اقدام همسو با منویات مقام معظم رهبری درخصوص تقویت تابآوری ملی و حضور بانوان در عرصههای حساس است.
شبکهسازی سازمانهای مردمنهاد زنان در حوزه بحران چگونه دنبال میشود؟
یکی از محورهای مهم در رویکرد دولت وفاق، مشارکت مردم و نهادهای اجتماعی در اداره کشور است. بر همین اساس، شبکهسازی سازمانهای مردمنهاد زنان در حوزه بحران در دستور کار ما قرار گرفت. این شبکهها با تأکید مقام عالی استان ایجاد شده تا بانوان در قالب گروههای منسجم و آموزشدیده، در هنگام بروز بحران وارد عمل شوند.
مزیت این اقدام آن است که زنان داوطلب از میان جامعه، با شناخت دقیق محیط زندگی خود، میتوانند خدمات امدادی، روانی و حمایتی را سریعتر و مؤثرتر ارائه دهند. همچنین این شبکهها علاوه بر زمان بحران، در ایام عادی نیز به فرهنگسازی، آموزش عمومی و ارتقای روحیه همکاری اجتماعی میپردازند. این همان مدلی است که دولت چهاردهم برای تقویت همبستگی اجتماعی دنبال میکند.
راهاندازی کمیته های بحران محله محور در فرمانداریها چه دستاوردی داشته است؟
کمیته های بحران محله محور بانوان در فرمانداریها با رویکردی نو و در راستای تأکیدات مقام عالی دولت بر امنیت پایدار و عدالت اجتماعی راهاندازی شده است. این کمیته ها متشکل از مسئولان امور بانوان فرمانداریها و دستگاه های اجرایی و بسیج هستند که وظیفه دارند مسائل مرتبط با امنیت روانی، اجتماعی و فرهنگی بانوان را در سطح شهرستانها و بصورت محله محور پیگیری کنند.
ما تلاش کردهایم با تشکیل این ظرفیت ها با همراهی دیگر نهادهای متولی، صدای بانوان در ساختارهای تصمیمگیری شنیده شود و مشکلات آنان بهصورت مستقیم و در کوتاهترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد. این اقدام علاوه بر تحقق عدالت، نمادی از سیاستهای دولت در توجه ویژه به کرامت انسانی زنان در مواقع بحران است.
درباره شورای راهبری ورزش بانوان دستگاههای اجرایی استان هم توضیح بفرمائید.
در چارچوب سیاستهای دولت بر ارتقای نشاط اجتماعی، شورای راهبری ورزش بانوان دستگاههای اجرایی استان تشکیل شد. این شورا بستر هماهنگی میان دستگاههای مختلف را فراهم کرده تا بانوان شاغل بتوانند از امکانات ورزشی موجود بهرهمند شوند. ورزش نه تنها ضامن سلامت جسمی است، بلکه ابزاری برای ارتقای روحیه جمعی، افزایش بهرهوری و تحکیم همبستگی در محیطهای کاری محسوب میشود.
با این شورا، ما توانستهایم برنامههای منسجمتری برای مسابقات، دورههای آموزشی و فعالیتهای ورزشی بانوان طراحی کنیم. این اقدام، تحقق همان نگاهی است که دولت عدالتمحور بر آن تأکید دارد؛ یعنی فراهمکردن فرصتهای برابر برای ارتقای کیفیت زندگی بانوان در محیطهای اداری و اجتماعی.
اجرای طرح ملی «قرار» چه ارتباطی با جنگ ۱۲ روزه و سیاستهای دولت دارد؟
دولت چهاردهم بویژه پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و با توجه به همراهی بی نظیر مردم در دفاع از کیان اسلامی، بر روی موضوعاتی چون انسجام ملی، تاب آوری و همدلی بسیار تاکید دارد. در همین راستا طرح ملی قرار را کلید زد تا مردم در یک فضای امن گفت و گو، تجربیات هم از بحران بدون هرگونه قضاوت را به اشتراک بگذارند ما در طرح «ملی قرار»، بهجای نسخهپیچی از بالا، بر توان درونی مردم و گفتوگوهای محلی تکیه کردیم. هدف، تقویت این پیام است که جامعه اگر کنار هم بایستد، میتواند بحران را پشت سر بگذارد.
این طرح در دل خود، سرمایه اجتماعی را بازسازی میکند. انسجام اجتماعی را از دل محلهها و خانهها احیا میکند؛ با گفتوگو، با همدلی، وحدت و همبستگی از سطح محلی شکل میگیرد و به بدنه ملی منتقل میشود. معتقدیم ما بهعنوان بخشی از دولت، موظف به پاسخگویی اجتماعی هستیم. اما مهمتر از آن، باور داریم مردم هم بخشی از راهحل هستند، طرح «ملی قرار» نمونهای روشن از مسئولیتپذیری اجتماعی دولت و مشارکت اجتماعی مردم است.
درباره ساماندهی وضعیت کودکان زیر دو سال در زندانهای زنان چه اقداماتی داشتهاید؟
کودکان زیر دو سال که همراه مادران خود در زندانها زندگی میکنند، یکی از گروههای آسیبپذیر جامعه هستند که نباید قربانی شرایط شوند. در راستای تأکید مقام عالی استان بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی، اقدامات متعددی در این حوزه انجام شده است. از جمله تأمین شیر خشک مورد نیاز، پیگیری صدور شناسنامه برای کودکانی که فاقد مدارک هویتی بودند، اخذ مجوز مهدکودک در ندامتگاه و تجهیز و راهاندازی سالن ورزشی ویژه زنان.
این اقدامات همسو با سیاستهای بالادستی انجام میشود تا شرایط زیست انسانی و عادلانه برای این کودکان و مادران فراهم شود. ما باور داریم حتی در شرایط زندان نیز نباید حقوق اولیه مادر و کودک نادیده گرفته شود و این نگاه انسانی دقیقاً همان چیزی است که مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان دولت بر آن تأکید دارند.
حمایت از طرحهای اشتغالزایی بانوان سرپرست خانوار چه جایگاهی دارد؟
بانوان سرپرست خانوار یکی از گروههای اصلی هدف در سیاستهای حمایتی دولت چهاردهم هستند. در راستای رویکرد عدالتمحور دولت بر توانمندسازی اقتصادی زنان، دفتر امور بانوان استانداری با همکاری دستگاه های متولی، طرحهای اشتغالزایی بانوان را شناسایی، حمایت و هدایت میکند.
این حمایتها شامل ارائه تسهیلات کمبهره، آموزشهای مهارتی، معرفی به بازار فروش و پیگیری بیمه و حمایتهای اجتماعی است. هدف ما این است که بانوان سرپرست خانوار از چرخه کمکهای موقت خارج شده و به استقلال اقتصادی برسند. حمایت از این قشر، در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده خانوادهها و جامعه است.
بازدیدهای میدانی شما بویژه از مراکز حمایتی چه نتایجی داشته است؟
در راستای تأکیدات مقام عالی استان تهران مبنی بر حضور میدانی مدیران و شناخت دقیق مسائل، بازدید از مراکز نگهداری زنان آسیبدیده، اورژانس اجتماعی، انجمنهای حمایت از کودکان و کمپهای ترک اعتیاد بانوان به صورت مستمر انجام میشود. این بازدیدها صرفاً جنبه نمادین ندارد، بلکه فرصتی برای شنیدن صدای واقعی زنان و کودکان آسیبپذیر است.
در این بازدیدها مشکلات بهصورت مستقیم احصا میشود و راهکارهای اجرایی با مشارکت دستگاههای ذیربط اتخاذ میگردد. رویکرد دولت در این حوزه مردمی است؛ یعنی به جای تصمیمگیری از بالا، با مشارکت گروههای هدف و سازمانهای مردمنهاد، برنامهها طراحی و اجرا میشود. نتایج این بازدیدها تاکنون منجر به اصلاح برخی فرآیندهای حمایتی و تقویت هماهنگی میان نهادهای مختلف شده است.
پیگیری پرداخت حق عائلهمندی به بانوان شاغل چگونه پیش میرود؟
مسئله حق عائلهمندی بانوان شاغل یکی از دغدغههای جدی در استان تهران و کل کشور است. این موضوع از طریق معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و همچنین مجمع نمایندگان مجلس مورد پیگیری و بررسی قرار گرفته است. ما معتقدیم عدالت جنسیتی تنها در کلام کافی نیست و باید در عمل نیز به احقاق حقوق بانوان منجر شود.
پرداخت حق عائلهمندی، نه یک امتیاز ویژه، بلکه حقی قانونی و گامی در راستای عدالت اداری و اقتصادی است. دولت چهاردهم نگاه ویژهای به معیشت زنان شاغل دارد و این پیگیریها با هدف ایجاد شرایط برابر برای زنان و مردان در محیط کار و حمایت از خانوادهها ادامه دارد.
در حوزه سلامت بانوان چه طرحهایی در دستور کار دارید؟
سلامت بانوان به عنوان پایه سلامت خانواده و جامعه، مطرح است. در همین راستا، طرح غربالگری سرطان برای بانوان شاغل در استان تهران با استفاده از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی برنامهریزی شده است. این طرح با هماهنگی دانشگاههای علوم پزشکی، مشارکت خیرین و سازمانهای مردمنهاد اجرا میشود تا عدالت در حوزه سلامت محقق شود و همه بانوان، بهویژه در شهرستانها و مناطق کمبرخوردار، از خدمات پیشگیرانه برخوردار شوند. تلاش میکنیم خدمات سلامتمحور بانوان به صورت گسترده، عادلانه و در دسترس قرار گیرد.
حوزه پژوهش و کارآفرینی بانوان چه جایگاهی در برنامههای شما دارد؟
یکی از محورهای اصلی رویکرد دولت چهاردهم، توجه به دانشبنیان کردن فعالیتها و حمایت از نوآوری است. در همین راستا، دفتر امور بانوان استان تهران بانک اطلاعاتی پژوهشهای حوزه زنان و خانواده را ساماندهی کرده و شناسایی شرکتهای دانشبنیان، استارتآپها و کسبوکارهای نوپا را آغاز نموده است. هدف این است که بانوان نخبه و کارآفرین استان، در تعامل با شهرکهای علم و فناوری، نمایشگاههای ملی و بینالمللی و همچنین با استفاده از تسهیلات حمایتی دولت، مسیر رشد و توسعه را طی کنند.
کارآفرینی زنان نه فقط یک موضوع اقتصادی، بلکه یک ضرورت اجتماعی برای تحقق عدالت و پایداری توسعه است. به همین دلیل، بازدید از این مراکز و حمایت از طرحهای نوآورانه زنان، اعطای تسهیلات کمبهره، ایجاد بازار فروش محصولات و توانمندسازی آموزشی در صدر برنامهها قرار دارد.
آینده فعالیتهای حوزه بانوان استان تهران را چگونه ارزیابی میکنید؟
چشمانداز فعالیتهای حوزه بانوان در استان تهران بسیار روشن است. ما بر اساس منویات مقام معظم رهبری، در چارچوب رویکرد عدالتمحور دولت چهاردهم و با پشتیبانی مقام عالی استان، برنامههای خود را بر سه محور اصلی متمرکز کردهایم: عدالت اجتماعی، توانمندسازی زنان و ارتقای سرمایه اجتماعی.
در آینده نزدیک، توسعه پارکهای بانوان در شهرستانهایی که فاقد چنین امکاناتی هستند، گسترش پویشهای فرهنگی در موضوعات کلان ملی مانند صرفهجویی در آب و انرژی، و اجرای طرحهای خاص کارآفرینی بانوان بهویژه در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و شبکه سازی خوشه ای گروه های هدف از جمله برنامههای ما می باشد. مشارکت با بسیج سازندگی در پویش تهیه لوازم تحریر برای دانش آموزان و به روز رسانی سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده استان براسای شاخص های جدید از دیگر اقداماتی است که برنامه ریزی و شروع شده و نوید بخش تحولات مثبت در این حوزه خواهد بود.