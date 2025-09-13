به گزارش ایلنا، زراعت کیش اظهار کرد: در راستای سند تحول و تعالی دانشگاه و با هدف اعتلای جایگاه واحدهای دانشگاهی و به استناد مصوبه هیات امنای دانشگاه در خصوص رتبه بندی واحدها و مراکز آموزشی، واحد تهران غرب به رتبه یک پلاس (1+) ارتقا یافته است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب در ادامه افزود: این افتخار مرهون تلاش‌های خالصانه همه همکاران (اعم از کارمندان، اساتید و معاونان) و دانشجویان گرامی در عرصه های مختلف اداری، آموزشی، علمی پژوهشی و فرهنگی می باشد.

وی با بیان اینکه ارتقای رتبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب بر ارتقاء و توسعه سطح پست‌های سازمانی و ارتقای حقوق و مزایای کارکنان و اعضای هیئت علمی تأثیرگذار است، گفت: بی‌تردید ثمره این موفقیت چشمگیر را می‌توان در همطرازی واحد تهران غرب در کنار دانشگاه‌های برتر کشور در زمینه های ارتقاء اعتبار دانشنامه‌های دانشجویی، ارائه خدمات و تسهیلات بهینه به دانشگاهیان در مسیر تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی و سند چشم انداز تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی برشمرد.

زراعت کیش در پایان بیان کرد: حرکت های بسیار خوبی در زمینه های مختلف بویژه در بحث سرمایه گذاری و کسب درآمدهای غیر شهریه ای آغاز شده که انشاالله با تلاش و همت مضاعف همه عزیزان شاهد موفقیت های روز افزون برای دستیابی به جایگاه شایسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب باشیم.