تعریف دو مجتمع ایستگاهی جدید در منطقه ۶
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران، از تعریف و آغاز فرآیند مطالعاتی دو مجتمع ایستگاهی جدید در محدوده شهرداری منطقه ۶ خبر داد و گفت: تعریف دو مجتمع ایستگاهی جدید در منطقه ۶؛ تجلی توسعه شهری و رفاه مسافران مترو است.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران، سیدمهدی صباغ با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه مجتمعهای ایستگاهی در تحقق اهداف مدیریت شهری اظهار داشت: مجتمعهای ایستگاهی بهمنظور مولدسازی و بهینهسازی اراضی پیرامونی ایستگاههای مترو تعریف میشوند تا علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان، نقش مؤثری در افزایش بهرهوری فضاهای شهری و تسهیل دسترسیهای حملونقلی ایفاء کنند.
وی با اشاره به موقعیت این پروژهها گفت: مجتمع ایستگاهی انقلاب در زمینی به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع در مجاورت ایستگاه میدان انقلاب و در خط ۴ متروی تهران جانمایی شده است. همچنین مجتمع ایستگاهی هفتتیر در جوار ایستگاه میدان هفتتیر و در محل تقاطع خطوط ۱ و ۶ مترو تعریف شده است.
مدیرعامل شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران افزود: احداث این مجتمعها علاوه بر ایجاد ارزشافزوده برای اراضی شهری، میتواند فرصتهای جدیدی در حوزه خدمات تجاری، فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان فراهم آورد و همزمان با کاهش سفرهای غیرضروری در سطح شهر، دسترسی سریعتر و راحتتر مردم به خدمات شهری و رفاهی را تضمین کند.
صباغ با اشاره به نقش این مجتمعها در تحقق شهر انسانمحور و حملونقل پایدار خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تهران در مسیر ایجاد زیرساختهای نوین و هوشمند، توسعه مجتمعهای ایستگاهی را به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای کیفیت زندگی شهری دنبال میکند.