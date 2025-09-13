تعریف دو مجتمع ایستگاهی جدید در منطقه ۶

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران، سیدمهدی صباغ با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه مجتمع‌های ایستگاهی در تحقق اهداف مدیریت شهری اظهار داشت: مجتمع‌های ایستگاهی به‌منظور مولدسازی و بهینه‌سازی اراضی پیرامونی ایستگاه‌های مترو تعریف می‌شوند تا علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری فضاهای شهری و تسهیل دسترسی‌های حمل‌ونقلی ایفاء کنند.

وی با اشاره به موقعیت این پروژه‌ها گفت: مجتمع ایستگاهی انقلاب در زمینی به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع در مجاورت ایستگاه میدان انقلاب و در خط ۴ متروی تهران جانمایی شده است. همچنین مجتمع ایستگاهی هفت‌تیر در جوار ایستگاه میدان هفت‌تیر و در محل تقاطع خطوط ۱ و ۶ مترو تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران افزود: احداث این مجتمع‌ها علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده برای اراضی شهری، می‌تواند فرصت‌های جدیدی در حوزه خدمات تجاری، فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان فراهم آورد و همزمان با کاهش سفرهای غیرضروری در سطح شهر، دسترسی سریع‌تر و راحت‌تر مردم به خدمات شهری و رفاهی را تضمین کند.

صباغ با اشاره به نقش این مجتمع‌ها در تحقق شهر انسان‌محور و حمل‌ونقل پایدار خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تهران در مسیر ایجاد زیرساخت‌های نوین و هوشمند، توسعه مجتمع‌های ایستگاهی را به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای کیفیت زندگی شهری دنبال می‌کند.

