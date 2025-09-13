خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تعریف دو مجتمع ایستگاهی جدید در منطقه ۶

تعریف دو مجتمع ایستگاهی جدید در منطقه ۶
کد خبر : 1685170
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران، از تعریف و آغاز فرآیند مطالعاتی دو مجتمع ایستگاهی جدید در محدوده شهرداری منطقه ۶ خبر داد و گفت: تعریف دو مجتمع ایستگاهی جدید در منطقه ۶؛ تجلی توسعه شهری و رفاه مسافران مترو است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران، سیدمهدی صباغ با تأکید بر اهمیت راهبردی توسعه مجتمع‌های ایستگاهی در تحقق اهداف مدیریت شهری اظهار داشت: مجتمع‌های ایستگاهی به‌منظور مولدسازی و بهینه‌سازی اراضی پیرامونی ایستگاه‌های مترو تعریف می‌شوند تا علاوه بر ارتقای کیفیت خدمات به شهروندان، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری فضاهای شهری و تسهیل دسترسی‌های حمل‌ونقلی ایفاء کنند.

وی با اشاره به موقعیت این پروژه‌ها گفت: مجتمع ایستگاهی انقلاب در زمینی به مساحت حدود ۸۰۰ متر مربع در مجاورت ایستگاه میدان انقلاب و در خط ۴ متروی تهران جانمایی شده است. همچنین مجتمع ایستگاهی هفت‌تیر در جوار ایستگاه میدان هفت‌تیر و در محل تقاطع خطوط ۱ و ۶ مترو تعریف شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه مجتمع‌های ایستگاهی مترو تهران افزود: احداث این مجتمع‌ها علاوه بر ایجاد ارزش‌افزوده برای اراضی شهری، می‌تواند فرصت‌های جدیدی در حوزه خدمات تجاری، فرهنگی و اجتماعی برای شهروندان فراهم آورد و همزمان با کاهش سفرهای غیرضروری در سطح شهر، دسترسی سریع‌تر و راحت‌تر مردم به خدمات شهری و رفاهی را تضمین کند.

صباغ با اشاره به نقش این مجتمع‌ها در تحقق شهر انسان‌محور و حمل‌ونقل پایدار خاطرنشان کرد: مدیریت شهری تهران در مسیر ایجاد زیرساخت‌های نوین و هوشمند، توسعه مجتمع‌های ایستگاهی را به عنوان یکی از ابزارهای ارتقای کیفیت زندگی شهری دنبال می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی