خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فاز نخست پایانه انتهایی خط ۷ تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد

فاز نخست پایانه انتهایی خط ۷ تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسد
کد خبر : 1685161
لینک کوتاه کپی شد.

شهردار تهران گفت: با بهره‌برداری از بخش پایانی خط ۷ مترو در یکماه و نیمه آینده فاصله حرکت قطارها در خط ۷ از ۱۵ دقیقه فعلی به زیر ۸ دقیقه خواهد رسید که بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش ایلنا و به نقل از  شهر، علیرضا زاکانی، شهردار تهران در حاشیه آیین تست گرم بخش پایانی خط ۷ مترو و بهره‌برداری از ورودی دوم ایستگاه اهنگ؛ از افتتاح بخش پایانی خط ۷ متروی تهران در پاییز خبر داد و گفت: امروز تست گرم بخشی به طول ۵.۲ کیلومتر (۵۲۰۰ متر) از خط ۷ مترو انجام شد. این بخش، مسیر ایستگاه آهنگ تا ایستگاه بسیج را شامل می‌شود که از حالت تک‌خط به دوخط (رفت و برگشت) تبدیل شده و همچنین مسیر دوخط ایستگاه بسیج تا ایستگاه تختی نیز تست گرم شد.

شهردار تهران افزود: ایستگاه تختی نیز در حال آماده‌سازی است و انشاءالله طی یک ماه و نیم آینده افتتاح خواهد شد. هزینه انجام شده برای این پروژه ۱۲۱۰ میلیارد تومان بوده که گام مهمی در راستای تکمیل و توسعه خط ۷ مترو است.

زاکانی با اشاره به تأثیر این پروژه بر بهبود وضعیت ناوگان حمل‌ونقل شهری تأکید کرد: با این اتفاق، فاصله حرکت قطارها در خط ۷ از ۱۵ دقیقه فعلی به زیر ۸ دقیقه خواهد رسید که بسیار حائز اهمیت است.

وی همچنین از پایانه بزرگ این خط نام برد و گفت: بخش اول  پایانه انتهایی این خط که سه برابر ایستگاه‌های معمولی است، هم امسال و قسمت بعدی در سال آینده افتتاح خواهد شد. این پایانه امکان توقف، تعمیر، بازبینی و همچنین استفاده به عنوان پارکینگ را برای ۵۸ رام قطار فراهم می‌کند.

شهردار تهران با تقدیر از قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان مجری خط ۷، از همت شبانه‌روزی همه دست‌اندرکاران خط ۷ قدردانی کرد.

زاکانی در پایان به برنامه‌های آتی توسعه مترو اشاره و خاطرنشان کرد: از امسال بر روی توسعه خطوط جدید متمرکز خواهیم شد و ادامه خط ۶ و همچنین خطوط ۸، ۹ و ۱۰ که بخش‌هایی از آنها آغاز شده، در دستور کار قرار دارد. انشاءالله امسال کار بر روی این چهار خط با همکاری بخش خصوصی و دولتی با قوت آغاز خواهد شد.

زاکانی همچنین از حل مشکل مالی ۱۵ درصدی مربوط به قرارداد واردات واگن خبر داد و گفت: این مشکل در دولت شهید رئیسی تا ۹/۳۷ درصد حل شد و با محبت دولت اخیر، مبلغ کامل ۱۵ درصد پرداخت شد و قرارداد پایدار شده است.

وی از ورود واگن‌های جدید مترو از بهمن ماه خبر داد و افزود: سهم تهران ۷۹۱ واگن از یک بسته ۲۰۰۰ واگنی برای ۹ کلانشهر کشور است. علاوه بر این، ۲۸۰ واگن دیگر نیز در مرحله بعدی و ۱۱۳ واگن داخلی خریداری شده که درمجموع عدد قرارداد به ۱۱۸۳ واگن می‌رسد. این واگن‌ها به تدریج جذب خواهند شد و تا آن زمان مشکل امنیت مالی نداریم.

شهردار تهران با اشاره به تصویب دو خط جدید قطار سبک شهری در شورای عالی ترافیک اظهار کرد: احداث دو خط قطار سبک شهری در شورای عالی ترافیک به تصویب رسیده است؛خط اول: از پایانه شرق تا میدان آزادی و خط دوم از جنت‌آباد تا لویزان است.

زاکانی دلیل این تصمیم را بار مسافر بالا (بیش از ۶۰۰۰ مسافر در ساعت) عنوان کرد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این دو خط بیش از ۸۰۰۰ مسافر در ساعت جابجا کنند. بنابراین مجبور به استفاده از الگوی حمل و نقل عمومی جدیدی هستیم. الگوی قطار سبک شهری برای مسیر شرق تا آزادی تست شده و انشالله موضوع قرارداد و واردات آن امسال انجام خواهد شد. اگر الگوی بهتری نیز وجود داشته باشد، از آن استفاده خواهیم کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی