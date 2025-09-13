به گزارش ایلنا، به گفته عاطفه سادات مدبرنژاد، قیمت لباس دانش آموزی در شهر‌ها و استان‌های مختلف متفاوت است، در شهر تهران بر اساس نرخنامه‌ای که از طریق مراجع ذی صلاح ابلاغ شده است سقف قیمت یک میلیون و ششصد هزار تومان و کف قیمت نیز ۷۹۵ هزار تومان است.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت:والدین الزامی ندارند که روپوش فرزندان خود را از تولیدی خاص تهیه کنند این فرایند در سامانه لباس دانش آموزی سایت my.medu.ir قرار گرفته است.

مدبرنژاد افزود: والدین در موارد الزام می توانند تهیه روپوش فرزندان خود را از تولیدی خاص تهیه کنند.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: این شرایط فراهم شده است تا روپوش مدارس حداقل تا سه سال طرح و رنگ آن تغییر نکند تا دانش آموز بتواند از لباس سال قبل استفاده کند.

