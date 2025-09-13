خبرگزاری کار ایران
روپوش دانش‌آموزان تا سه سال تغییر نمی‌کند

روپوش دانش‌آموزان تا سه سال تغییر نمی‌کند
مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: با هماهنگی مدیران مدارس سراسر کشور قرار شد تا روپوش تهیه شده برای مدارس قابلیت سه سال استفاده را داشته باشد.

به گزارش ایلنا، به گفته عاطفه سادات مدبرنژاد، قیمت لباس دانش آموزی در شهر‌ها و استان‌های مختلف متفاوت است، در شهر تهران بر اساس نرخنامه‌ای که از طریق مراجع ذی صلاح ابلاغ شده است سقف قیمت یک میلیون و ششصد هزار تومان و کف قیمت نیز ۷۹۵ هزار تومان است.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت:والدین الزامی ندارند که روپوش فرزندان خود را از تولیدی خاص تهیه کنند این فرایند در سامانه لباس دانش آموزی سایت my.medu.ir قرار گرفته است.

مدبرنژاد افزود: والدین در موارد الزام  می توانند تهیه روپوش فرزندان خود را از تولیدی خاص تهیه کنند. 

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان وزارت آموزش و پرورش گفت: این شرایط فراهم شده است تا روپوش مدارس حداقل تا سه سال طرح و رنگ آن تغییر نکند تا دانش آموز بتواند از لباس سال قبل استفاده کند.

