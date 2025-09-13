مرگ کودک ۳ ساله در اثر سقوط در چاه آب

وی ادامه داد: با حضور ماموران پاسگاه انتظامی شیرکوه در محل، مشخص شد که دختر بچه سه ساله که مشغول بازی در حیاط "خانه باغ" بوده داخل چاه آب سقوط کرده و جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: خانواده ها ضمن نظارت بیشتر بر فرزندانشان در صورت وجود هرگونه چاه در منزل، باغ، خانه باغ و... درب آن را پوشانده تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.