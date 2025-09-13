خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ کودک ۳ ساله در اثر سقوط در چاه آب

مرگ کودک ۳ ساله در اثر سقوط در چاه آب
کد خبر : 1685156
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت از مرگ دختر بچه سه ساله به علت سقوط در چاه آب خبر داد.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرهنگ "محمدحسن حسینی" درباره جزئیات این خبر گفت: در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی مبنی بر سقوط یک کودک به داخل چاه آب در یک خانه باغ در روستای "ده بالا" بلافاصله ماموران پلیس به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: با حضور ماموران پاسگاه انتظامی شیرکوه در محل، مشخص شد که دختر بچه سه ساله که مشغول بازی در حیاط "خانه باغ" بوده داخل چاه آب سقوط کرده و جان خود را از دست داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان تفت گفت: خانواده ها ضمن نظارت بیشتر بر فرزندانشان در صورت وجود هرگونه چاه در منزل، باغ، خانه باغ و... درب آن را پوشانده تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی