اجرای معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: معافیت سه فرزند و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود لذا مشمولان واجد شرایط می‌بایست در فرصت در نظرگرفته شده از طریق دفاترپلیس+۱۰ برای ثبت درخواست خود اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، سردار «رحمان علیدوست»  اظهارکرد: معافیت سه فرزندی و بیشتر فقط تا پایان سال ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، لذا مشمولان واجد شرایط می‌بایست در فرصت در نظرگرفته شده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰) برای ثبت درخواست خود اقدام کنند. 

وی گفت: کلیه مشمولان غایب و غیرغایب وکارکنان وظیفه حین خدمت که دارای۴ فرزند وبیشترهستند، بدون شرط سنی و سایر مشمولان غایب و غیر غایب و سربازان وظیفه دارای ۳ فرزند به شرط داشتن حداقل ۴۰ سال تمام سن معاف می‌شوند. 

به گزارش پلیس، این مقام مسئول خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده‌های آنان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir و یا کانال سازمان در پیام رسان‌های داخلی (سروش، ایتا و روبیکا) به نشانی khabaresarbazi@ از آخرین اخبار مربوطه مطلع شوند.

